Campi Flegrei, annuncio in diretta del ministro: riguarda l’allerta

Pericolo bradisismo ai Campi Flegrei. Sul caso oggi è intervenuto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci

La città di Napoli vive da qualche mese in totale psicosi del terremoto. Durante la fine del mese di settembre e fino a metà ottobre, si sono verificate una serie di scosse telluriche che hanno di fatto allarmato tanti cittadini. In città si vive il problema bradisismo per la presenza del Vulcano Campi Flegrei, una vasta area situata attorno al Golfo di Pozzuoli. Località nota per essere una zona vulcanica molto attiva. È intervenuto oggi alla camera il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Le sue parole sulla questione hanno fatto innalzare il livello di preoccupazione dei cittadini.

Gran parte delle zone della Campania vivono quindi in costante terrore per una possibile eruzione dei Campi Flegrei. Gli abitanti della zona non sono più al sicuro e già da un paio di mesi è stato innalzato uno stato di allerta giallo. L’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati in caso di evento di calamità naturale. Musumeci ha parlato proprio di un cambiamento dello stato d’allerta già presente.

Situazione Campi Flegrei: parla Musumeci

Intervenuto oggi in discorso alla Camera dei Deputati, Nello Musumeci ha aggiornato i cittadini riguardo la situazione inerente ai Campi Flegrei. Qui di seguito le parole del ministro della Protezione Civile.

È stato chiesto alla commissione Grandi Rischi di analizzare il problema che deriva dai Campi Flegrei. Il 3 ottobre la stessa commissione ha confermato l0 stato di allerta giallo spiegando che però ci sarebbe stato più interesse riguardo la questione in quanto pericolosa. Il 27 e il 28 ottobre, dopo l’analisi degli esperti, la commissione ha rilevato che l’insieme dei risultati rafforza il coinvolgimento del magma. Questo non significa che ci sia presenza di magma in superficie ma che è un fattore che deve far tenere il livello di allerta sempre elevato e sotto costante monitoraggio.

Il ministro ha spiegato alla Camera che il quadro complessivo lascia ipotizzare che i processi in atto possano evolvere rapidamente e che quindi le attività di controllo devono necessariamente essere intensificate.