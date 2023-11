Politano protagonista del “Whisper Challenge”: quante risate nel nuovo format del Napoli (VIDEO)

L’attaccante del Napoli è stato coinvolto in un divertente gioco organizzato dal Napoli, il video è tutto da ridere

Un momento di forma straordinario quello di Matteo Politano. L’attaccante 30enne nato a Roma è tra gli uomini più in palla della squadra di Rudi Garcia in questo momento. Per l’esterno partenopeo il bottino stagionale in campionato è di 5 gol e 3 assist in 11 presenze. Già ampiamente superato quello dell’anno scorso in cui aveva messo a segno soltanto 3 gol e 3 assist in 27 presenze.

La concorrenza con il Chucky Lozano era molto sofferta per Matteo Politano che necessitava chiaramente di un ruolo di protagonista assoluto. Quest’anno l’attaccante è diventato il titolare inamovibile della fascia destra e per Rudi Garcia è uno degli uomini più preziosi.

Politano uomo social del Napoli

Il calciatore azzurro è quindi l’uomo in più per la risalita in classifica della sua squadra. Sicuramente da ricordare la presa di posizione nella partita contro il Milan. Da una sua giocata era infatti nato il gol del 2-1 che ha poi infiammato la tifoseria di casa presente allo stadio e rianimato la squadra che è arrivata fino al pareggio. Politano è stato protagonista anche di un divertente filmato uscito sul canale YouTube del Napoli.

Il filmato in questione è un divertente gioco chiamato Whisper Challenge. Matteo Politano ha sfidato Fabrizio in questo game che consisteva nell’indovinare il labiale dell’avversario con la musica ad alto volume nelle orecchie. Di seguito ecco il video. Chi avrà vinto?