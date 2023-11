Napoli-Union Berlino, pochi dubbi per Garcia: doppio ritorno in difesa

Verso Napoli-Union Berlino. Garcia, alle prese con i soliti dubbi, ha in mente un piano per battere nuovamente i tedeschi

Archiviato il turno di campionato in cui il Napoli ha espugnato l’Arechi di Salerno nel derby campano, la squadra di Garcia si prepara per la Champions. Sarà il quarto turno della fase a gironi della coppa europea, i partenopei affronteranno i tedeschi dell’Union Berlino in un importantissimo match casalingo in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. Agli azzurri occorrerà conquistare i tre punti ed uscire con il bottino integro nella doppia sfida con l’Union. Un momento discretamente positivo per gli uomini di Rudi Garcia che nelle ultime quattro partite ne hanno vinte tre e pareggiata una.

Diversa invece la situazione per gli avversari del Napoli. L’Union Berlino infatti ha perso 12 partite di fila e l’aria che si respira nello spogliatoio della squadra è piuttosto pesante. Bonucci e compagni avranno l’onere di risollevare le sorti di una squadra in netta e chiara difficoltà. Come spiegato precedentemente, nel caso in cui il Napoli conquistasse i tre punti e con un Braga perdente contro il Real Madrid, agli uomini di Garcia poi occorrerà soltanto un punto nelle due sfide successive per raggiungere gli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Napoli-Union Berlino

In vista dell’impegno europeo, il Napoli sarà a conoscenza che la chance regalata da questa partita e dal momento di forma dell’avversario sarà estremamente ghiotta. L’Union Berlino è sprofondato in una crisi nera da cui sembra davvero non saper più uscire, spetterà ai giocatori partenopei il colpo del ko definitivo. In vista del match Rudi Garcia potrà contare sul rientro di Natan che, siccome squalificato, non aveva giocato nell’ultimo turno di campionato. Il tecnico francese si affiderà nuovamente al 4-3-3 e oltre Natan, potrebbe giocare anche Mario Rui. Il portoghese sembra essere in vantaggio rispetto ad Olivera.

A parte la difesa, dal centrocampo all’attacco, la formazione del Napoli potrebbe essere la stessa di quella vista in occasione del derby vinto contro la Salernitana. Con Anguissa ormai pienamente recuperato e tornato titolare e Raspadori che verrà ancora coinvolto nel ruolo di prima punta/falso nove. Per l’Union Berlino ci sarà il ritorno dal primo minuto di Leonardo Bonucci. Il centrale italiano era stato fuori per tutta i novanta minuti durante la partita di andata contro i partenopei. Di seguito ecco le probabili formazioni per Napoli-Union Berlino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.