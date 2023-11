Ladri al centro sportivo, rubati pc e oggetti di valore prima della partita

Brutto episodio arrivato a ridosso della partita: ladri in azione al centro sportivo del club, rubati computer e gps utilizzati dal settore tecnico.

Terminato il weekend di Serie A, il Napoli si gode il quarto posto in classifica. Dopo il pareggio contro il Milan della scorsa giornata, gli azzurri hanno ritrovato la vittoria nell’undicesimo turno, andando a imporsi con il risultato di 2-0 in casa della Salernitana. Le reti di Giacomo Raspadori ed Elif Elmas hanno regalato tre punti d’oro: la squadra di Rudi Garcia ha superato l’Atalanta in classifica, uscita sconfitta dal big match con l’Inter, e si è messa a -1 dal Milan terzo, sconfitto a sorpresa dall’Udinese.

Se da una parte si festeggia, la sconfitta mette ancora più in crisi la Salernitana. La classifica ora spaventa: i granata sono sempre più ultimi con soli 4 punti conquistati finora e con la zona salvezza che dista cinque lunghezze. Un tunnel buio senza luci in fondo, nemmeno l’arrivo di Filippo Inzaghi ha ridato vitalità a una squadra che sembra lontana parente da quella dello scorso anno.

Ladri in azione, brutto episodio prima di Salernitana Napoli

La sconfitta contro il Napoli nel derby campano è l’ennesima della stagione, ma anche un’altra grana da dover affrontare nel giro di pochi giorni. Infatti, secondo quanto riportato da SalernoNotizie, nella notte tra giovedì e venerdì dei ladri hanno fatto irruzione nel centro sportivo granata Mary Rosy, facendo razzia di oggetti di valore.

Gli ignoti hanno rubato computer, una tv, vari iPad e i GPS usati dal settore tecnico per studiare il rendimento dei calciatori durante gli allenamenti. Ad accorgersi del furto sono stati i dirigenti arrivati al campo di allenamento il giorno dopo, quando era prevista la rifinitura alla vigilia della partita di campionato contro il Napoli.

La società non ha perso tempo e ha subito denunciato il furto del materiale tecnologico alla stazione dei carabinieri di Pontecagnano-Faiano che stanno controllando tutte le telecamere di sicurezza per risalire all’identità dei ladri. Un brutto episodio che ha reso movimentata la vigilia del derby con la sconfitta che ha reso ancora più amaro un weekend iniziato malissimo.