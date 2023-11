Il Napoli non convince: “Il suo campionato inizia il 25 novembre”

Arriva un giudizio negativo sul Napoli. La squadra di Garcia non ha convinto il noto opinionista per il suo gioco

Le ultime uscite del Napoli targato Rudi Garcia sembrerebbero essere “buone ed efficaci” solo per il punteggio piuttosto che nel gioco dimostrato. Da quanto la posizione in panchina dell’allenatore francese è stata messa in discussione dopo la sosta di ottobre, per i partenopei sono arrivati soltanto risultati positivi con tre successi ed un pareggio ottenuti tra Serie A e Champions League. Vittorie a Verona, Berlino e Salerno, tutte in trasferta. L’unica partita giocata in casa è stata quella con il Milan dove, dopo un primo tempo negativo, è arrivato un pareggio grazie ad una decisiva reazione d’orgoglio della squadra.

La vittoria nel derby della Campania, ottenuta allo Stadio Arechi di Salerno, ha riportato gli azzurri al quarto posto e adesso riescono a vedere il Milan in scia distante soltanto un punto. Nonostante i risultati positivi e le vittorie, molti tra tifosi e opinionisti appartenenti al Mondo Napoli, spiegano di non essere contenti del gioco mostrato fin qui dalla squadra di Rudi Garcia. Per questi ultimi il calcio visto con Spalletti alla guida tecnica era nettamente di un livello superiore a livello qualitativo.

“Bisogna aspettare il calendario”

Sono in parecchi ad essere scontenti del gioco messo in pratica da Rudi Garcia alla guida tecnica della squadra campione d’Italia. Tra questi peculiare è stata anche l’opinione di Enrico Fedele opinionista ed ex procuratore. Fedele è intervenuto nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra” andata in onda su Otto Channel e ha dato diversi punti di vista che riguardano prima la partita vinta dal Napoli a Salerno e poi anche dal momento di forma della squadra partenopea. L’ex procuratore ha detto di voler salvare solo il risultato nel derby campano. Secondo Fedele la partenza contro la Salernitana è stata eccezionale per poi scendere di livello.

“Non capisco il cambio di Kvara con Elmas in quel minuto della partita – spiega Fedele – il macedone ha segnato e va bene, ma il cambio non è stato indovinato. Lui poteva entrare al posto di chiunque ma non di Kvara”. L’opinionista ha anche fatto capire che il vero campionato del Napoli dipenderà dal calendario. “Tutto inizierà dal 25 novembre in poi – ha detto Fedele – quando si giocherà consecutivamente con Inter, Atalanta e Juventus”. Fedele ha fatto capire che per il momento il Napoli ha quasi sempre affrontato avversari alla portata ma che se vorrà fare il salto di qualità dovrà puntare sul vincere e convincere in queste gare difficili che si giocheranno una dopo l’altra.