“Un’ode a Napoli”, il nuovo singolo di Clementino fa impazzire i napoletani (VIDEO)

Clementino, il nuovo singolo è un messaggio d’amore per la città di Napoli. Nei commenti si sprecano i commenti dei fan

L’anno scorso Clementino è stato tra i protagonisti della festa scudetto del Napoli di Luciano Spalletti. Una festa enorme, con tanti artisti coinvolti, napoletani e non. Clementino ha anche animato i festeggiamenti con una delle colonne sonore del trionfo degli azzurri. Si tratta della cover di Bzrp Music Session, 52, del produttore Bzrp e cantata da Quevedo, hit spagnola che ha spopolato in tutto il mondo, “Guardando la Luna (RMX)”. L’artista campano, che tra l’altro ha ricevuto anche i complimenti del produttore argentino, l’ha rimaneggiata in chiave Napoli.

L’amore di Clementino per la città di Napoli non è di certo una novità. Sin dagli albori della sua carriera ha pubblicato canzoni nelle quali vengono elogiate le bellezze del capoluogo campano. Ricordiamo ad esempio il nome del suo ultimo album, Black Pulcinella, con chiaro riferimento alla storica figura della tradizione napoletana. Clementino è da alcuni anni uno degli artisti maggiormente impegnati a portare in alto il nome della città di Napoli. In particolare, ricordiamo le sue esibizioni sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo, vetrina più importante della musica italiana nel mondo. Il rapper conta ben due partecipazioni alla massima competizione della musica italiana.

Il nuovo singolo di Clementino: la storia di Napoli in versione rap

“Clementino, io non capisco il dialetto napoletano, ma capisco il linguaggio del cuore. Quando canti della tua città io sento amore, passione, io sento l’intera storia della tua città di 3mila anni. E io capisco di più rispetto alla lingua. Arriva dal cuore. Questo è veramente napoletano. Grazie”. Questo il complimento di Sting, rivolto al rapper napoletano, che ha collaborato al documentario dedicato a Napoli girato dalla moglie, Trudie Styler, presentato in questi giorni al Festival del Cinema di Roma.

Infatti, Clementino ha cantato la colonna sonora del docufilm “Posso entrare? (An ode to Naples)”. Una canzone di genere rap, che racconta la storia della città di Napoli dalla sua creazione fino ai giorni nostri. Il titolo del nuovo singolo è “Neapolis” . Il rapper, oltre a pubblicarla sulle varie piattaforme di streaming, ha pubblicato il video della traccia su Instagram. Nei commenti i fan sono impazziti, complimentandosi con Clementino per il maniacale lavoro, la precisione degli eventi e la musicalità del pezzo. Di seguito il video postato sul suo profilo social.