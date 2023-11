Scippo di Giuntoli, va alla Juve in estate: soffiato un obiettivo al Napoli

L’ex direttore sportivo del Napoli non molla un obiettivo degli azzurri, lo vuole portare alla Juventus in estate: di chi si tratta

In estate Giuntoli ha lasciato il Napoli per accasarsi alla Juventus. Nei suoi 8 anni di permanenza al Napoli si è distinto per la sua capacità di scovare talenti in giro per il mondo. Nomi come Kvaratskhelia, Zielinski o Kim Minjae. Giocatori acquistati da sconosciuti, o quasi, che poi negli anni hanno acquisito valore, fino a divenire campioni affermati. Ed è grazie alla sua capacità di allestire squadre competitive con un budget limitato che la Juventus ha puntato su di lui per la rinascita post caso plusvalenze.

Negli anni di Napoli Giuntoli ha svariate volte pescato tra i talenti più cristallini del nostro campionato. Ricordiamo ad esempio Politano, Raspadori, entrambi prelevati dal Sassuolo, oppure Meret, che invece è stato acquistato dall’Udinese. La Juventus, storicamente, ha sempre puntato ad acquistare giovani talenti italiani forti. E la nuova proprietà ha voglia di riprendere, in un certo senso, questa filosofia, oltre a valorizzare la fonte di talento che è il progetto Next Gen. La volontà è quella di ripartire da giocatori come Fagioli, ora squalificato, Gatti o Miretti, calciatori giovani, ma già nel giro della Nazionale.

Colpo Juventus, Giuntoli vuole soffiare al Napoli l’obiettivo per l’attacco

In relazione alle volontà della proprietà, Giuntoli ha individuato in Domenico Berardi il colpo perfetto per la Juventus. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo le timide avances di quest’estate, per la prossima Giuntoli potrebbe mettere in atto un affondo più concreto. Il Sassuolo non lo lascia partire per meno di 30 milioni di euro, ma i bianconeri avrebbero intenzione di dilazionare il pagamento negli anni.

Seppur non più giovanissimo, Allegri lo ha richiesto come pedina fondamentale per completare il reparto offensivo. Si tratta di un vero e proprio jolly, che può giocare in varie posizioni. La Juventus pare dunque essere nel destino di Berardi, già in passato fu acquistato dai bianconeri, che però non hanno mai esercitato il diritto di recompra e quindi non ha mai potuto esordire con la maglia della Juventus. Ora, alla soglia dei trent’anni, potrebbero realizzarsi le sue ambizioni.

La scorsa estate anche il Napoli ha tentato l’approccio per Berardi. Tuttavia, a causa delle richieste troppo elevate del Sassuolo si è sempre preferito virare su altri obiettivi, economicamente più fattibili. Inoltre, data l’età avanzata, non rientra nelle operazioni tipiche del Napoli di De Laurentiis.