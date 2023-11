Salernitana-Napoli, questore di Salerno sull’ordine pubblico: “Le cose sono andate così”

Salernitana-Napoli, la trasferta è stata vietata ai residenti in Campania, ma il settore ospiti non era vuoto: le parole del questore

Il match dell’Arechi è terminato con una vittoria del Napoli per 2-0. Protagonisti della giornata Raspadori, al terzo gol di fila, ed Elmas, che ha chiuso la gara, da subentrato. Come di consueto, i tifosi di casa hanno dato spettacolo, confermandosi una delle tifoserie più calde d’Italia. Mentre invece i tifosi del Napoli non hanno potuto prender parte alla trasferta causa del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Campania. Infatti, il settore ospiti riservato ai tifosi azzurri non era del tutto vuoto, vi erano poco più di 300 supporters azzurri.

Derby campano infuocato: parla il questore di Salerno

“I servizi si sono svolti con il massimo impegno dei 380 uomini delle forze dell’ordine impiegati. I tifosi di entrambe le squadre hanno dimostrato senso di responsabilità rispondendo in pieno all’appello che ho fatto alla sportività”, questo l’elogio di Giancarlo Conticchio, questore di Salerno, evidenziato dall’edizione odierna de La Repubblica.

Match al quale hanno presenziato, seduti di fianco in tribuna, i due presidenti De Laurentiis e Iervolino. Secondo Conticchio la loro presenza ha contribuito a creare il clima giusto.

Poi, una sorprendente apertura verso un possibile derby campano a porte aperte: “L’atteggiamento visto stasera è il segnale che fa sperare nelle prossime partite a porte aperte nel segno della sana cultura sportiva e di sana rivalità”.

Infine, un avviso ai responsabili del lancio di fumogeni: “Per il lancio dei fumogeni la polizia scientifica è già all’opera per l’individuazione dei responsabili”.