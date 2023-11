Osimhen, c’è la data del rientro: la svolta in settimana

Osimhen, il rientro in campo è stato fissato, ma ciò che accadrà questa settimana può cambiare tutto: il punto della situazione

Il bomber nigeriano è ancora ai box, alle prese con l’infortunio rimediato in Nazionale, durante l’ultima sosta. Si tratta di uno stop piuttosto grave, gli esami strumentali hanno riportato una lesione di medio grado al bicipite femorale della gamba destra, che lo terrà fuori per almeno un mese. Il Napoli si aspetta il suo rientro dopo la sosta.

Da alcuni giorni Osimhen si trova in Nigeria, dove si è recato grazie ad un permesso concessogli dal presidente De Laurentiis. Il patron azzurro gli ha permesso di recarsi nel suo paese d’origine per sbrigare alcune faccende personali. Nel mentre però sta seguendo la tabella di riabilitazione, che gli ha fornito lo staff medico del Napoli per recuperare al meglio dall’infortunio.

Osimhen, fissato il rientro in campo: tutti i dettagli

L’edizione odierna de La Repubblica ha sottolineato come, grazie ad un Raspadori in formissima, il Napoli sia riuscito a sopperire all’assenza del suo attaccante di punta. “L’infortunio di Osimhen era un potenziale colpo da ko e invece dal cilindro di Garcia è saltato fuori Jack Raspadori, autore a Salerno del 3° gol di fila”,riprendendo le parole del quotidiano.

Tuttavia, come confermato da Rudi Garcia in conferenza stampa, Osimhen dovrebbe far ritorno in Italia nelle prossime ore. La prossima settimana sarà riaggregato al gruppo, ma per il rientro in campo, come ribadito in precedenza c’è da aspettare dopo la sosta.