Garcia in bilico? Cambio idea improvviso di De Laurentiis

Il futuro dell’allenatore francese sulla panchina azzurra è ancora tutto da decidere, ma De Laurentiis sembra aver cambiato idea dopo Salerno

Salernitana-Napoli come match spartiacque della stagione. Questo è quello che si evince dalle ultime indiscrezioni. Il Napoli ha sì vinto 2-0 (Raspadori 13′, Elmas 82′), ma dal punto di vista dell’idea di gioco la squadra di Garcia non ha convinto più di tanto. La manovra è ancora lenta e macchinosa e si fa fatica a creare un numero significativo di occasioni da gol. Tuttavia, in fin dei conti, quello che conta è il risultato e, almeno nelle ultime gare, questo non sta mancando. Gli azzurri occupano ora la quarta posizione in classifica, a meno uno dal Milan terzo. Un ruolino di marcia non di certo comparabile a quello dell’anno scorso, ma pur sempre buono.

De Laurentiis cambia idea: le ultime sul futuro di Garcia

Stando a quanto riportato da l’edizione odierna de Il Mattino, il presidente De Laurentiis ha cambiato idea riguardo il progetto Napoli. Ora vincere è l’unica cosa che conta e pare abbia messo da parte l’idea del bel gioco. Il patron vuole un Napoli concreto, che punti solo a portare i tre punti a casa, in qualsivoglia modo.

Ed è per questo motivo che, stando alle ultime indiscrezioni del quotidiano, ora si tiene stretto Garcia. Finché Garcia porterà i tre punti a casa l’idea di esonerarlo non passa per la testa del presidente. L’unica paura di De Laurentiis è quella di non qualificarsi alla Champions, ma è per questo motivo che sta facendo di tutto per restare il più vicino possibile alla squadra e all’allenatore.