Botta e risposta Varriale-Zampini: “A Torino il VAR doveva intervenire, a Salerno no”

Salernitana-Napoli, pioggia di polemiche sull’utilizzo del VAR in occasione del primo gol del Napoli: il battibecco sui social

Il Napoli di Garcia ha risposto alle critiche delle scorse settimane con un’altra vittoria. Protagonista della gara, costante oramai delle ultime partite, è Giacomo Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo ha messo a referto il terzo gol nelle ultime tre partite giocate. In assenza di Osimhen, Garcia ha finalmente individuato la sua posizione ideale: la punta centrale.

Tuttavia, al termine del match, è stato evidenziato dai moviolisti un errore, piuttosto evidente, del guardalinee. Nell’azione che ha portato al gol del Napoli segnato da Raspadori, è abbastanza evidente un fuorigioco di Mathías Olivera. Tuttavia, il VAR, per regolamento, non può intervenire. Questo perché l’arbitro può verificare l’episodio controverso con la on-field-review, solo dal momento in cui la squadra che fa gol è in possesso del pallone, ma non deve esserci alcuna interruzione tra l’inizio dell’azione d’attacco e lo stesso episodio controverso.

Dibattito acceso sui social, al centro della polemica il gol di Raspadori

Sul suo profilo Twitter (X), il giornalista Massimo Zampini ha contestato l’evidente errore della squadra arbitrale. Di seguito il tweet che ha scatenato le polemiche:

L'inspiegabile errore del guardalinee che non vede un fuorigioco netto a due metri da lui aiuta @juventusfc a battere la @OfficialUSS1919, palesando nuove ombre su un campionato che pare più interessato a tutelare il brand dei bianconeri che alla regolarità.

(Semimultipluricit) https://t.co/a2yZMSOclU — Massimo Zampini (@massimozampini) November 4, 2023

Il tweet ha scatenato un botta e risposta con Enrico Varriale, noto giornalista ex vicedirettore di Rai Sport, che ha tirato in ballo il discusso episodio di Juventus-Bologna, nel quale fu negato un evidente penalty ai felsinei. Varriale ha sottolineato che, per protocollo, il VAR non sarebbe dovuto intervenire a Salerno, mentre nell’episodio dell’Allianz Stadium sì.