Dove vedere Salernitana-Napoli in streaming e in TV

Allo stadio Arechi di Salerno domani andrà in scena alle 15:00 Salernitana-Napoli: ecco dove sarà possibile vedere il match in Streaming e in TV.

Torna la Serie A e lo fa aprendo il sabato di calcio con Salernitana-Napoli. All’Arechi di Salerno si gioca il derby campano che lo scorso anno rovinò al Napoli la festa scudetto rimandata appena di qualche giorno. Gli azzurri dopo il pareggio nello scorso turno con il Milan affronteranno i granata reduci invece dal KO esterno contro il Genoa.

Il Napoli di Garcia infatti dovrà ripartire dal secondo tempo con i rossoneri, reazione e convinzione da parte del gruppo che stava anche rischiando il clamoroso ribaltone e che invece ha portato a casa solo 1 punto ma che vale tantissimo. Un secondo tempo che ha dato grinta e soprattutto nuove energie, ad un gruppo che ne ha bisogno in vista delle prossime gare. Al momento il filotto di imbattibilità dura da 3 partite considerando anche la Champions, e Di Lorenzo e compagni dovranno difenderlo senza se e senza ma. Nelle ultime 5 gare in campionato sono state ben 3 le vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta contro la Fiorentina che in chiave classifica ancora pesa.

L’avversario

Dall’altra parte la Salernitana arriva nelle ultime 5 gare in campionato con un repentino cambio di panchina, con Pippo Inzaghi che attualmente guida i granata, e un filo di 4 sconfitte e 1 solo pareggio. Bilancio disastroso e reazione che ancora non è arrivata dalla squadra compagine. Inzaghi infatti deve rimettere a più presto insieme i pezzi di questo puzzle che al momento sembrano disordinati e formano un’immagine a dir poco confusa.

Gli ultimi 5 precedenti

Negli ultimi 5 precedenti fra Napoli e Salernitana bisogna registrare 3 successi e 1 pareggio del Napoli in campionato, e una vittoria in Coppa Italia risalente al 2009. L’ultimo incontro non fece piacere al Napoli. Gli azzurri infatti pareggiarono il match per 1-1 dovendo rimandare la festa scudetto dato il gol di Dia che spezzò l’entusiasmo del popolo partenopeo, festa poi rimandata di qualche giorno e che decretò Napoli campione.

Dove vederla?