Attacco assurdo da Salerno: “È successo ancora una volta”

Si è concluso da poche ore, con il successo azzurro, il derby campano tra la Salernitana di Pippo Inzaghi e il Napoli di Rudi Garcia.

Salernitana zero, Napoli due: questo il risultato finale dell’Arechi, in cui in questo pomeriggio il Napoli di Rudi Garcia si è imposto al termine di una gara complessivamente dominata. Troppo superiori i campioni d’Italia, trovatisi di fronte un avversario che si è mostrato debole e mai in grado di portare a casa un successo in questi primi mesi di campionato.

Pippo Inzaghi ci ha provato, schierando un team offensivo con ben quattro attaccanti. Nonostante ciò, la produzione dell’attacco granata è stata ancora una volta nulla, con Alex Meret mai chiamato a veri interventi.

La difesa guidata da Fazio ha invece palesato tutti i propri limiti, soffrendo tremendamente ogni qual volta Raspadori e compagni combinavano velocemente, proprio come accaduto in occasione del vantaggio arrivato al dodicesimo della prima frazione di gioco.

Goal di Raspadori, è polemica a Salerno

Il vantaggio firmato da Raspadori, al terzo goal consecutivo tra Serie A e Champions League, è però arrivato a seguito di un’azione viziata da un fuorigioco di Olivera. L’offside, come spiegato da Marelli, ex arbitro ed esperto in materia per DAZN, non è stato sanzionato a causa del recupero palla dei granata, che per ben due volte nel corso della stessa e lunga azione si erano impossessati del pallone.

Nonostante ciò, ma soprattutto, nonostante il dominio oggettivo dei partenopei, da Salerno hanno posto sotto la lente di ingrandimento tale episodio piuttosto che i propri evidenti limiti tecnico – tattici. I colleghi di Tuttosalernitana, attraverso il proprio sito, si sono così espressi:

“Serve l’ aiutino al Napoli per sbloccare il derby dell’Arechi. Un episodio clamoroso, ancora una volta a favore degli azzurri di De Laurentiis, spiana la strada ad un avversario tecnicamente superiore, ma agevolato dalla terna arbitrale” .

La medesima testata ha poi rincarato la dose, lamentandosi anche della gestione dei cartellini:

“Non vedere quella posizione irregolare con l’assistente a un metro lascia davvero senza parole, così come la gestione a senso unico dei cartellini e il giallo mancato a Di Lorenzo per il pestone a Tchaouna”.

Nel post gara, attraverso i microfoni dell’emittente DAZN, seppur in maniera più pacata, lo stesso Pippo Inzaghi si era soffermato sull’accaduto, salvo poi ammettere con onestà la netta supremazia del Napoli che ai punti, probabilmente, avrebbe vinto in maniera agevole in egual modo.