Atalanta-Inter, i tifosi usano i napoletani per offendersi: episodio da non credere

Ancora un episodio triste in quel di Bergamo, in cui i tifosi atalantini hanno preso di mira per l’ennesima volta Napoli e i napoletani.

Dopoa aver conquistato 3 punti nel derby campano contro la Salernitana, il Napoli di Rudi Garcia è spettatore di lusso delle sfide d’alta classifica in programma questo week end, tra cui Atalanta – Inter, in scena al Gewiss Stadium.

Ancora un coro vergognoso contro Napoli

Nonostante la sfida riguardi due compagini diverse, come spesso accade, un occhio verso la città di Napoli ed i suoi abitanti dalle parti della Lombardia c’è sempre.

Non ha fatto eccezione l’appuntamento di stasera, in cui Gasperini è alla ricerca di un risultato prestigioso che permetterebbe alla dea di consolidare il quarto posto in solitaria, conquistato la scorsa giornata a seguito della vittoria esterna di Empoli.

I tifosi atalantini, infatti, durante il corso della gara hanno preso di mira gli interisti, un fatto non anomalo ahimè negli stadi sportivi. A fare specie, però, è stato il coro utilizzato per “insultarli”: “Quel settore lì sembra Napoli!”, questa la frase ripetuta più volte collettivamente dai bergamaschi, con chiara accezione negativa.