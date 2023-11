Rinnovo Zielinski, la notizia fa esultare i tifosi del Napoli: annuncio di Meluso

Il Ds del Napoli è stato intervistato da Dazn prima del match con la Salernitana e ha parlato di rinnovi in casa azzurra

Il derby della Campania è pronto per andare in scena. Sarà una partita piena di insidie per gli azzurri che, se vorranno salire in classifica, dovranno conquistare i tre punti. Prima del fischio di inizio ha parlato il direttore sportivo partenopeo Mauro Meluso

Su che tipo di partita sarà contro la Salernitana

Le partite per il Napoli sono tutte importanti. Questo è un derby e dobbiamo vincere per cercare di agganciarci nuovamente alle zone alte della classifica. Dobbiamo cercare di ripetere una stagione eccezionale come quella dell’anno scorso

Sul rinnovo di Zielinski

Rinnovo Zielinski? Lui vuole rimanere e lo dimostra con i fatti facendo prestazioni eccezionali. Siamo fiduciosi per la fattibilità dell’operazione.

Sul rientro di Osimhen