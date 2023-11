“Più adatto di Lobotka e Zielinski”: commento inaspettato sul centrocampista del Napoli

Il noto artista napoletano e grande tifoso del Napoli dice la sua su un centrocampista del Napoli poco utilizzato da Rudi Garcia.

Il Napoli si prepara in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Salernitana, match in programma allo stadio Arechi alle ore 15. Il derby campano servirà molto ai due allenatori, entrambi in un vortice pericoloso. Se per Rudi Garcia saranno fondamentali le prossime sfide per tenere salda la sua posizione sulla panchina azzurra, Pippo Inzaghi vuole trovare la prima vittoria in campionato e schiodarsi dall’ultimo posto in classifica.

Il match dell’Arechi potrebbe anche vedere un Napoli “inedito”. Garcia starebbe infatti pensando di cambiare modulo e virare su un 4-2-3-1 più offensivo rispetto al consueto 4-3-3 optato finora. Il dubbio principale riguarda il ruolo di trequartista: Piotr Zielinski è il candidato numero uno, ma occhio anche alla tentazione Raspadori e Simeone insieme dal primo minuto o alla sorpresa Lindstrom dietro la punta.

Il 4-2-3-1 viene visto da Garcia come un modulo più offensivo, ma bisogna avere due mediani per giocare in questo modo. Proprio per questo motivo c’è chi è abbastanza titubante sulle garanzie che possa dare questo cambio modulo. L’unico che ha le caratteristiche adatte per giocare davanti la difesa sembra essere Frank Anguissa, meno Stanislav Lobotka e lo stesso Zielinski, così come ancora meno Elif Elmas. Eppure, ci sarebbe un giocatore mai preso in considerazione da Garcia che è l’uomo ideale per giocare a due: si tratta di Diego Demme.

Demme individuato come più adatto per un modulo

Il centrocampista italo-tedesco è rimasto a sorpresa a Napoli quest’estate. Il suo addio sembrava certo, tanto da non essere nemmeno convocato nelle prime due gare di campionato di fine agosto. Si erano fatte avanti alcune squadre tedesche, l’Hertha Berlino su tutte, ma non è mai stato trovato l’accordo con il giocatore, che a Napoli percepisce uno stipendio importante, guadagnano quasi 4 milioni lordi a stagione.

Nonostante la sua permanenza e il ritorno in rosa, Demme non ha mai visto il campo in questo inizio di stagione. Eppure, c’è qualcuno che inizia a chiedere il suo impiego, soprattutto visti i problemi che la squadra sta affrontando a centrocampo. Anche lo scrittore napoletano e grande tifoso del Napoli, Maurizio De Giovanni, non capisce il motivo del mancato impiego dell’ex capitano del Lipsia.

In un commento su un post Facebook che parla proprio della situazione di Demme, De Giovanni ha scritto così: “A due, situazione molto frequentemente proposta, è più adatto di Lobotka, Zielinski ed Elmas. Io addirittura pensavo a un rinnovo in extremis”. Chissà se Garcia ascolterà questo “consiglio” oppure se Demme chiuderà la sua ultima stagione a Napoli (il contratto scade a giugno 2024) con zero presenze all’attivo.