Napoli, due rientri contro la Salernitana: le probabili scelte di Garcia

Verso Salernitana-Napoli, Rudi Garcia può sorridere con due importanti ritorni per il derby della Campania

Mancano poco più di 24 ore a Salernitana-Napoli. Il match che sarà valido per l’11^ giornata di campionato. Sarà un derby ed è previsto un clima caldo per questo incontro. Proprio i granata, durante la scorsa stagione, fecero fallire il primo match point per lo scudetto. Bastava una vittoria tra le mura amiche ai partenopei, allora allenati da Luciano Spalletti, che invece si videro cancellati il successo dal gol pareggio di Boulaye Dia.

Domani gli azzurri scenderanno in campo dopo il pareggio agguantato al Maradona contro il Milan. Durante lo scorso turno di campionato infatti, gli azzurri erano sotto nel punteggio all’intervallo. Grazie alle sostituzioni di Rudi Garcia, la partita poi è stata indirizzata sui binari giusti fino a raggiungere il pari nel primo quarto d’ora della ripresa.

Ecco il ritorno di Zambo Anguissa

In vista del derby campano Rudi Garcia è alle prese con i soliti ballottaggi. Il tecnico francese potrà contare sul rientro di Frank Zambo Anguissa. Il camerunese era già entrato a partita in corso contro i rossoneri, stavolta Garcia potrebbe lanciarlo dal primo minuto. Starà quindi al tecnico francese la decisione finale con Cajuste che è in forte ballottaggio per la titolarità in quella zona del campo.

Rientro importante anche in difesa per il Napoli. Dopo un lungo infortunio, durato più di un mese, si rivede anche Juan Jesus. Il brasiliano potrebbe sostituire il suo connazionale Natan, squalificato per un turno, al fianco di Amir Rrahamani. Più probabile una partenza di Ostigard dal primo minuto, ma il recupero di Juan Jesus sarà molto importante per Garcia.