Fantacalcio Napoli, quali calciatori schierare contro la Salernitana

Stasera inizia l’undicesima giornata di Serie A: scopriamo quali calciatori del Napoli schierare al Fantacalcio nel match contro la Salernitana.

La Serie A è pronta a scendere nuovamente in campo: nel primo weekend di novembre andrà in scena l’undicesima giornata del massimo campionato italiano. Nonostante in questa settimana alcune squadre di Serie A sono state impegnate nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, il turno inizierà questa sera con l’anticipo del venerdì tra Bologna e Lazio.

Una delle squadre impegnate in Coppa Italia è stata la Salernitana che, grazie alla vittoria per 4-0 contro la Sampdoria di Andrea Pirlo, ha ritrovato la vittoria che mancava dal 13 agosto, ovvero dal turno precedente di Coppa Italia (1-0 contro la Ternana). La Salernitana affronterà il Napoli in questo turno di Serie A: l’impresa è ardua, ma Inzaghi vuole regalare ai tifosi granata la prima vittoria in questo campionato.

Salernitana Napoli, chi schierare al Fantacalcio

Se Inzaghi deve provare a fare punti per smuovere una classifica che vede la Salernitana occupare l’ultimo posto, Rudi Garcia deve vincere per non mettere in serio rischio la sua panchina. Come giocherà il Napoli? In porta ci sarà Meret, coperto dalla linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard (Natan è squalificato) e uno tra Mario Rui e Olivera; a centrocampo dovrebbe tornare Anguissa dal primo minuto, insieme ai soliti Lobotka e Zielinski; il tridente potrebbe non essere toccato e affidato ancora a Politano e Kvaratskhelia sui lati con Raspadori punta centrale. Ma ora vediamo chi va schierato al Fantacalcio.

MERET – Il portiere del Napoli non sta offrendo le garanzie sperate, ma non può non essere rischiato contro il secondo peggior attacco del campionato.

DI LORENZO – Lo stakanovista capitano azzurro va schierato praticamente sempre, anche se non sta regalando bonus ai suoi fantallenatori.

RRAHMANI – La partita horror contro il Milan è difficile da dimenticare: potrebbe essere lasciato fuori e optare per alternative migliori.

OSTIGARD – Il norvegese potrebbe essere la sorpresa della partita: schieratelo nella speranza di un bel +3 dagli sviluppi di un calcio da fermo.

MARIO RUI/OLIVERA – Entrambi i terzini sinistri sono schierabili in una gara che si preannuncia abbordabile per il Napoli.

ANGUISSA – Il camerunense torna dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per un po’: visto anche il suo ruolo da pochi bonus, potreste avere soluzioni migliori a centrocampo.

LOBOTKA – Anche per Lobotka vale lo stesso discorso di Anguissa per il fattore bonus, ma i suoi voti sono sempre ottimi.

ZIELINSKI – Zielo era partito con il botto, ma ora il gol manca dallo scorso 27 settembre: che sia questa la partita del ritorno al gol?

POLITANO – Il migliore del Napoli in ottica Fantacalcio, Politano si sta rivelando un vero e proprio primo slot: nessun dubbio, va schierato a occhi chiusi.

RASPADORI – Chi lo ha acquistato senza Osimhen, si è ritrovato un nuovo titolare in rosa: un gol e due assist nelle ultime quattro, Raspa sta facendo godere i fantallenatori.

KVARATSKHELIA – L’urlo del gol è rimasto strozzato in gola contro il Milan: Kvara vorrà segnare a tutti i costi a Salerno.