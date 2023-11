Calciomercato Napoli, idea per il rinforzo a gennaio: piaceva già in estate

La dirigenza partenopea ha in mente un colpo per il mercato di gennaio che rinforzerebbe la squadra

Il mercato di gennaio è praticamente quasi alle porte. Le squadre del nostro campionato potrebbero sfruttare l’occasione data dalla finestra invernale dei trasferimenti per poter allungare le proprie rose e lottare per gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Tra queste squadre c’è anche il Napoli che, durante il calciomercato estivo, ha deciso di non fare troppi acquisti ma di basarsi solo sull’arrivo di alcuni calciatori fondamentali per le rotazioni della rosa.

Soltanto tre nuovi nomi per i partenopei, con il brasiliano Natan che sembra sia l’unico destinato a fare il titolare. Dopo un avvio da oggetto misterioso relegato in panchina, Natan si è preso la squadra e partita, dopo partita sta cercando di far cambiare idea a Garcia sulle gerarchie. Intanto il Napoli ha messo gli occhi su un altro obiettivo per gennaio: Boubakary Soumaré.

Il francese nel destino

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a trattare per Soumaré. Centrocampista francese, 24 anni cresciuto al Psg e attualmente in forze al Siviglia. Il suo cartellino è di proprietà del Leicester e si è trasferito in Spagna durante il mercato estivo. Il Napoli lo ha puntato per gennaio.

Un centrocampista fisico e tecnico che farebbe molto comodo a Garcia per rinforzare il reparto. Soumaré non sta giocando molto in Liga, per lui soltanto 6 presenze tra campionato e Champions League, il Napoli potrebbe approfittarne. Il franco-senegalese ha giocato anche nel Lille di Osimhen e arrivò ad essere corteggiato da Manchester City e Barcellona con una valutazione di 40 milioni di euro. La sua fisicità farebbe davvero al caso del Napoli che lo andrebbe ad affiancare ad Anguissa.