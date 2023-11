Ultim’ora, problemi per i biglietti di Real Madrid-Napoli: vendita rimandata

Post Union Berlino, il Napoli di Rudi Garcia affronterà nuovamente il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, questa volta in Spagna.

Dopo la sconfitta casalinga per tre a due contro il Real Madrid dell’ex Ancelotti, il Napoli di Rudi Garcia si prepara a riaffrontare i blancos, che ospiteranno gli azzurri per la quinta giornata del girone di Champions League.

Real – Madrid Napoli: tifosi in ansia, problema per i tickets

Quest’oggi la vendita dei biglietti per la gara che si terrà al Bernabeu in data 29 novembre sarebbe dovuta partire, con i tifosi partenopei come sempre pronti ad “invadere” virtualmente Ticketone.

Nonostante ciò, a causa di alcune problematiche, tale operazione è stata annullata, come comunicato dalla stessa SSC Napoli.

Nello specifico, la società di Aurelio De Lauentiis si è così espressa sul proprio sito ufficiale:

“SSC Napoli comunica che, per ragioni di natura tecnica, la vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita Real Madrid-Napoli del 29/11/2023 h 21:00 è sospesa e verrà riprogrammata appena possibile”.

Una vera e propria mazzata per i supporters azzurri, che avevano cerchiato in rosso la data d’uscita dei biglietti per una sfida storica.