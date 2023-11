Lite con l’allenatore, l’ex Napoli può lasciare subito il nuovo club

L’ex giocatore del Napoli ha litigato con l’allenatore ed è stato messo fuori rosa: può lasciare subito il nuovo club nel mercato di gennaio.

Il Napoli che ha conquistato il terzo scudetto sarà ricordato in eterno dai tifosi. Sui muri della città sono impressi i volti dei campioni che hanno fatto scoppiare di gioia i tifosi, a distanza di 33 anni dall’ultima volta. I ragazzi di Luciano Spalletti sono stati amati da tutti e anche chi ha lasciato Napoli viene ancora seguito e ricordato con piacere.

Oltre al leader e idolo dei tifosi Kim Min-jae e il Chucky Lozano, anche un altro azzurro scudettato ha detto addio al Napoli: si tratta di Tanguy Ndombele, tornato al Tottenham dopo che la società ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a quasi 30 milioni di euro. Il centrocampista francese non è rimasto molto a Londra: sul finire della sessione di mercato estiva è passato in prestito al Galatasaray, raggiungendo l’altro ex partenopeo Dries Mertens. Un’avventura che però non sta dando come sognato dall’ex Lione.

Problemi al Galatasaray per Ndombele

Il Galatasaray rischia di essere una delle sorprese della stagione. In estate il club turco ha fatto una campagna acquisti di tutto rispetto, portando a Istanbul giocatori del calibro di Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Angeliño, Tetê che si sono uniti ad altri calciatori di livello come Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira e Sergio Oliveira.

Attualmente il Gala è secondo in classifica in Süper Lig a -2 dal Fenerbahce capolista, così come nel Gruppo A di Champions League dove ha conquistato 4 punti ed è a +1 dal Manchester United terzo. Ma è stata proprio l’ultima partita di Champions contro il Bayern Monaco ad aver fatto incrinare il rapporto tra il tecnico Okan Buruk e Tanguy Ndombele.

Il centrocampista francese e l’allenatore turco avrebbero litigato dopo la partita a causa di un hamburger. Ebbene sì, avete letto proprio bene. Secondo quanto riportano alcuni media turchi, Ndombele avrebbe ordinato un hamburger in albergo che avrebbe fatto scatenare l’ira di Buruk. L’ex Napoli si è infatti presentato in Turchia con sei chili di troppo e il tecnico starebbe provando a rimetterlo in forma. Anche per questo motivo il minutaggio scarseggia. Ma questo episodio, arrivato inoltre dopo una sconfitta immeritata, rischia di essere fatale.

Ora Ndombele è stato messo fuori rosa e, se le cose non dovessero tornare al proprio ordine nel breve periodo, la sua avventura al Galatasaray potrebbe finire dopo solo quattro mesi.