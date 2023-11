Dopo 14 anni c’è l’addio al Napoli, tutti spiazzati: annuncio ufficiale

In estate, Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista di una rivoluzione a livello societario e dirigenziale più che di campo.

Gli eroi dello scudetto targato Spalletti sono rimasti a Napoli, Minjae Kim e tecnico a parte, tutti i principali artefici del terzo tricolore azzurro, atteso per oltre 33 anni, si trovano ancora sotto l’ombra del Vesuvio. La rivoluzione estiva 2023 da parte di De Laurentiis ha infatti riguardato maggiormente vari ruoli societari ed extra campo, su tutti quello del ruolo de direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli separatosi dal Napoli dopo ben 8 anni di collaborazione.

Un destino, quello di Giuntoli, che potrebbe essere seguito anche dal suo storico braccio destro, Giuseppe Pompilio, che come raccontato la scorsa settimana da Nicolò Schira, non dovrebbe rinnovare il proprio rapporto e accasarsi alla sua scadenza, nel 2024 proprio alla Juventus.

Napoli, un altro inaspettato addio extra campo

Addii dirigenziali e non, sorprendentemente avvenuti nel momento di massimo splendore del club azzurro, come quello di Francesco Sinatti, per cinque anni preparatore atletico del Napoli e fautore dello scudetto attraverso il suo lavoro meticoloso dietro le quinte.

Dopo alcune delle separazioni sopracitate, è arrivata però l’ennesima separazione in casa partenopea, questa volta con l’Ortopedia Ruggiero, studio medico a cui storicamente la società di De Laurentiis si è affidata nel corso di questi anni, ben quattordici.

Già, perché è dal 2009 che il Napoli usufruiva del lavoro dell’equipe Ruggiero, culminato con la “celebre” produzione della mascherina di Osimhen, diventata una sorta di Totem dalle parti di Fuorigrotta e a cui lo stesso attaccante nigeriano è profondamente legato.

Attraverso i propri canali social, l’ortopedia ha così comunicato la separazione dopo 14 anni di collaborazione, manifestando non poco affetto verso il club campione d’Italia e lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis:

“Ortopedia Ruggiero desidera esprimere la sua profonda gratitudine alla Società Sportiva Calcio Napoli, al Presidente, agli allenatori, ai medici, ai fisioterapisti, alle altre maestranze dello staff e a tutti gli straordinari atleti che hanno fatto parte di questa prestigiosa squadra nel corso degli anni.

Tuttavia, a partire da quest’anno, il nostro rapporto di fornitura ufficiale si è concluso. Ortopedia Ruggiero ringrazia la Società Sportiva Calcio Napoli per la fiducia accordataci in questi anni e per l’opportunità di collaborare con uno dei club calcistici più prestigiosi d’Europa. Infine, desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine alla famiglia De Laurentiis, che ha sostenuto la squadra e ha contribuito a creare un ambiente di eccellenza nello sport calcistico italiano. Ci auguriamo il massimo successo per il futuro della Società Sportiva Calcio Napoli e rimaniamo grati per l’opportunità di essere stati parte integrante di questa incredibile avventura sportiva.

Grazie di cuore!”.

Il Napoli si rivolgerà dunque altrove per nuove consulenze ortopediche.