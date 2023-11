Dal Messico sono convinti: “Perfetto per sostituire Osimhen”, svelato il nome

Giungono sorprendenti notizie sul fronte calciomercato in ottica Napoli. Le voci sul calciatore messicano attirano l’attenzione.

Non è certamente il miglior periodo per accomunare la figura di Victor Osimhen al Napoli. Le troppe controversie capitate nell’ultimo mese, tra lite con Garcia, caso TikTok ed infortunio, hanno infatti contribuito a creare una sorta di distacco tra gli azzurri ed il bomber, ad oggi in Nigeria per smaltire i propri guai fisici. Dall’altra parte del mondo, più nello specifico in Messico, spuntano però le voci in merito ad un possibile sostituto per il Napoli in caso di partenza di Osimhen.

Calciomercato Napoli, l’appello arriva dal Messico

Impossibile non parlare di Victor Osimhen in chiave mercato dopo aver visto l’attuale status dell’attaccante. Capocannoniere della scorsa Serie A, miglior attaccante del campionato ed 8° al Pallone d’Oro, il nigeriano è infatti al centro di numerose liste d’obiettivi in Europa. Liste enfatizzate anche dalle ultime crepe createsi tra calciatore e club, che potrebbero portare il Napoli a guardarsi intorno.

Ecco dunque arrivare l’appello agli azzurri, direttamente dal Messico. In particolare, il protagonista di tale vicenda è Juan Guzman, importante scouting messicano intervenuto ai microfoni di TMW. “Per fisico e caratteristiche di gioco, c’è Santiago Gimenez che potrebbe giocare benissimo all’Inter e al Napoli, che leggo siano interessate al giocatore così come Real Madrid e Tottenham“, le parole dello scout.

Queste ultime sono dunque riferite a Santiago Gimenez, punta classe 2001 ad oggi in forza al Feyenoord e già monitorata dal Napoli la scorsa estate. Le quotazioni del messicano si sono però innalzate a causa dei numeri fin qui totalizzati, che narrano di ben 15 reti in 12 partite. Gli azzurri continuano quindi a seguirlo in caso di partenza di Osimhen, con l’ultimo appello citato che potrebbe aver ulteriormente fortificato l’interesse azzurro.