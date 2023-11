Sorpresa Napoli con l’Italia: Spalletti fa felice il calciatore

Dopo la dodicesima giornata di Serie A, il campionato si fermerà nuovamente per la sosta delle Nazionali. Luciano Spalletti mira alla qualificazione agli Europei, ed intanto pensa ad un convocato a sorpresa.

La Nazionale italiana presto si riunirà per disputare gli ultimi due impegni validi per le qualificazioni ad Euro2024. Luciano Spalletti spera di agguantare la qualificazione superando la Macedonia del Nord e l’Ucraina nelle ultime due sfide.

L’ex allenatore del Napoli è pronto a convocare un giocatore a sorpresa per il prossimo ritiro degli Azzurri.

Spalletti prepara la convocazione per Gaetano

Ci si avvicina sempre più al momento clou delle qualificazioni ai prossimi Europei, che si disputeranno al termine della stagione 2023/2024. Luciano Spalletti si augura di partire nel migliore dei modi e di evitare dunque la clamorosa esclusione dalla competizione. Gli Azzurri dovranno però superare la Macedonia del Nord per agguantare l’Ucraina al secondo posto, con cui poi si giocherà il tutto per tutto per scoprire chi si qualificherà.

I match sono rispettivamente in programma per il 17 ed il 20 novembre, e dunque tra poco più di due settimane. In queste due settimane il Napoli affronterà in ordine Salernitana, Union Berlino ed Empoli, prima di fermarsi per la sosta. Gianluca Gaetano si augura di trovare maggiore spazio, visto che finora il suo minutaggio è stato risicato. Difatti il classe 2000 ha totalizzato solamente 29′ minuti di gioco in tre presenze, dove ha trovato anche il gol nel match contro il Lecce.

Nonostante il poco spazio concesso a Gaetano da Garcia, potrebbe arrivare la clamorosa convocazione per l’Italia da parte di Luciano Spalletti. L’ex allenatore del Napoli ha sempre apprezzato le qualità del centrocampista italiano, a cui ha concesso diverso spazio nella scorsa stagione. Il Commissario Tecnico dell’Italia sta pensando ad alcune convocazioni a sorpresa per il suo terzo giro di convocazioni. Come riporta Il Mattino, tra le possibile sorprese di Spalletti potrebbe esserci proprio Gaetano.

L’ex allenatore del Napoli avrebbe già pre-allertato Gaetano, annunciandogli come potrebbe arrivare la convocazione da parte dell’Italia. Ciò dimostra ulteriormente quanto Spalletti crede nelle qualità del centrocampista del Napoli. Nonostante il pochissimo spazio avuto finora in stagione – complice anche il recupero dall’infortunio rimediato nel finale della scorsa stagione – Gaetano potrebbe essere premiato da Spalletti. Non ci resta altro che attendere settimana prossima, quando saranno diramate le convocazioni ufficiali per il ritiro dell’Italia da parte di Spalletti, dove scopriremo se Gaetano sarà presente tra i convocati del C.T. o meno.