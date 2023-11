Salernitana-Napoli “sarà un grande flop”: c’entrano i tifosi

Ci avviciniamo sempre più all’attesissimo Derby campano tra Salernitana e Napoli. Si prospetta però un flop per quanto riguarda i tifosi presenti allo stadio.

Sale sempre più l’attesa per il derby tra Salernitana e Napoli che andrà in scena sabato alle 15:00 all’Arechi di Salerno. Il match valido per l’undicesima giornata di Serie A ha però creato diversi malcontenti tra i tifosi azzurri.

Difatti all’Arechi saranno presenti pochissimi tifosi del Napoli, a causa del divieto imposto dalla Prefettura di Salerno.

Salernitana-Napoli: flop la vendita dei biglietti per il settore ospiti

Per diverse settimane, le autorità competenti insieme alla Salernitana hanno dialogato per capire come gestire la presenza di tifosi del Napoli per il derby. Alla fine si è optato per vietare la trasferta a tutti i tifosi del Napoli residenti in Campania – eccetto quelli della provincia di Salerno – e ciò ha creato un malcontento generale. Dai primi dati emersi dopo i primi giorni di prevendita dei biglietti per il settore ospiti si può evincere come ci saranno pochi tifosi azzurri.

Come raccolto da Radio Marte, la disponibilità di biglietti per il settore ospiti in occasione di Salernitana-Napoli è ancora ampia, circa l’80%. Dunque al momento si è rivelato un flop l’aver imposto il divieto della trasferta ai tifosi partenopei. Difatti dovrebbero essere stati venduti all’incirca 200 tagliandi sui 2000 messi a disposizione dalla Salernitana per il Derby. Ci sarà tempo fino alle ore 19:00 di venerdì per acquistare i biglietti per il settore ospiti, ma è probabile che il settore sarà quasi completamente vuoto.