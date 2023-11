Papa Francesco a sorpresa su Maradona: le parole spiazzano tutti

Dichiarazioni inaspettate del Pontefice che ha espresso un parere sul connazionale argentino Diego Maradona.

Sono passati pochi giorni dalla grande celebrazione per Leo Messi. La superstar argentina ha conquistato l’ottavo pallone d’oro in carriera. Un traguardo incredibile che lo premia, con grande probabilità, come il miglior calciatore di tutti i tempi. A pesare sulla sua vittoria finale è stato indubbiamente il Mondiale vinto in Qatar con la sua Selecciòn Albiceleste. Un torneo giocato in maniera sublime che ha portato all’Argentina il terzo mondiale della storia.

Trasferitosi a Miami, l’ex stella di Barcellona e Psg, a 36 anni, è uscito dalla grande scena del calcio europeo per potersi giocare gli ultimi anni negli Stati Uniti. Dopo una carriera in cui è stato vinto tutto il possibile a livello personale e di gruppo in Spagna, l’avventura francese di Messi al Psg non era stata delle migliori. Il club di proprietà di Al-Khelaifi aveva ricreato un tridente da sogno per la sua squadra composto da Neymar, Mbappè e dallo stesso Messi. L’argentino però ha avuto un difficile periodo di adattamento in Francia e alla Ligue 1 e così ha fatto di tutto per farsi cedere all’Inter Miami di David Beckham.

“Per me è Pelè è stato il più forte”

Era stato proprio l’inglese David Beckham, oggi presidente dell’Inter Miami, a consegnare il pallone d’oro a Leo Messi. Un successo incredibile per l’argentino a cui mancava soltanto il mondiale per essere annoverato come il calciatore più vincente di sempre. Forse è stato proprio il torneo del Mondo a far sì che Messi venisse nuovamente votato come vincitore. Come sempre c’è stato chi non era d’accordo a vedere nuovamente Messi trionfare, per molti l’ambito riconoscimento sarebbe dovuto andare ad Erling Halaand. Tra i tanti anche Papa Francesco ha espresso un suo parere. Al Pontefice è stato chiesto chi preferisse tra Maradona e Messi. Le sue parole sono state sorprendenti.

“Maradona o Messi? Io invece dirò un terzo: Pelé. Questi sono i tre calciatori che io ho seguito. Maradona è stato un grandissimo calciatore, ma come uomo ha fallito. Poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano”. Così Papa Francesco che ha spiegato le motivazioni per aver preferito il brasiliano e non uno dei suoi connazionali argentini. “Messi è sempre stato correttissimo, ma tra questi tre per me il più grande è Pelé. Un uomo di vero cuore. Ci parlai una volta durante un volo da Buenos Aires, è stato un uomo di grande umanità. Ognuno di questi tre calciatori ha avuto le proprie specialità, Messi è bravo in questo momento, Pelé era bravo ai suoi tempi”.