Kvaratskhelia Top 5 in Europa: nessuno in Serie A come lui – FOTO

Khvicha Kvaratskhelia continua a stupire e a ricevere importanti riconoscimenti. Dopo il diciassettesimo posto nella classifica del Pallone d’Oro, il georgiano si trova nella top 5 di un’altra speciale classifica.

La scorsa stagione è stata quella in cui si è rivelato nel calcio mondiale il fuoriclasse georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Grandissima intuizione del Napoli, che l’ha portato in Italia per un cifra irrisoria rispetto al suo reale valore, che poi ha dimostrato in campo.

Dopo la conquista dello scudetto, sono arrivati diversi riconoscimenti per il georgiano, tra cui la presenza in una speciale classifica.

Kvaratskhelia tra i top 5 dribblatori d’Europa

Nella scorsa stagione Khvicha Kvaratskhelia ha stupito tutti per la sua facilità di dribbling, con cui ha spesso bruciato i suoi diretti avversari. Difatti il dribbling è la principale caratteristica del georgiano, da cui parte ogni sua azione prima di finalizzarla o rifinirla per un compagno. Il CIES ha preso in analisi alcuni dati sui dribbling in questo inizio stagione, ed il georgiano si ritrova tra i migliori d’Europa.

Difatti il CIES Football Observatory ha preso in analisi i dati inerenti ai migliori dribblatori che ancora non hanno compiuto i 23 anni. In questa speciale classifica troviamo diversi prodigi del calcio mondiale, ma anche alcuni giovani emergenti che ancora non si sono affermati. I dati presi in esame sono stati la frequenza dei dribbling riusciti e la percentuale di successo dei dribbling tentati, che sono stati poi moltiplicati dall’organo d’osservatorio calcistico.

In testa alla classifica si trova il giovane prodigio del Barcellona Lamine Yamal, che vanta il 56% di dribbling riusciti su una media di circa 6 tentati ogni 90 minuti. Sul podio si trovano Martinelli e Koleosho. In quarta posizione troviamo l’esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, che ha totalizzato il 52% di dribbling riusciti su 6,4 tentati ogni 90 minuti di gioco disputati. Il fuoriclasse georgiano dunque è tra i migliori dribblatori Under-23 d’Europa. Ovviamente vista la giovane età si può migliorare ancora tanto, cercando di rendere ancor più efficaci i dribbling effettuati nel corso dei match.

Continuano dunque i riconoscimenti in campo internazionale e mondiale per Kvaratskhelia. Dopo aver ricevuto il premio di MVP della scorsa Serie A ed il diciassettesimo posto nella classifica del Pallone d’Oro, arriva ancora una nota positiva per il georgiano da questa speciale classifica. I diretti avversari sono vicini, e dunque c’è la possibilità per l’esterno del Napoli di migliorare le statistiche e la sua posizione in questa classifica nel corso della stagione, che sarà ancora ricca di impegni tra club e nazionale.