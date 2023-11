Errori sui gol del Milan: Del Genio trova “il colpevole”

Contro il Milan abbiamo assistito a due versioni del Napoli: la peggiore nel primo tempo e la migliore nel secondo. Il giornalista Paolo Del Genio analizza gli errori avvenuti contro i rossoneri, trovando un colpevole.

Domenica sera il Napoli ha evidenziato in campo tutti i suoi aspetti negativi e positivi, che si sono differenziati tra primo e secondo tempo. Ovviamente è poi iniziata l’analisi tra i vari addetti ai lavori per capire quali siano i macro problemi degli azzurri, e come risolverli.

Tra questi ha detto la sua il giornalista Paolo Del Genio, che ha parlato degli errori commessi dal Napoli contro il Milan.

Del Genio evidenzia gli errori del Napoli sui gol del Milan

Il primo tempo del Napoli contro il Milan è stato più che disastroso. La squadra fin da subito è sembrata slegata tra i vari reparti, e ciò ha portato a subire numerosi occasioni da parte del Milan. Però questi errori non si sono verificati solo contro i rossoneri, ma sono già presenti fin da inizio stagione.

Paolo Del Genio nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Goal, trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato degli errori commessi dal Napoli contro il Milan. Il giornalista ha trovato il “colpevole” ai gol subiti dagli azzurri: “I gol subiti dal Napoli contro il Milan sono figli di una fase difensiva che non funziona. Purtroppo non pressiamo più con l’attaccante e la mezzala i due centrali avversari, ma lo facciamo solo con l’attaccante. Ciò ovviamente agevola la costruzione dal basso degli avversari”.

Continuano il suo intervento, Del Genio ha poi analizzato approfonditamente gli interpreti difensivi del Napoli: “Ostigard mi è piaciuto molto, ha giocato bene anche senza Rrahmani. Secondo me potrebbero alternarsi a vicenda. Juan Jesus può dire la sua, e se difendiamo da squadra tutti possono far bene. Ovviamente l’assenza di Kim sapevamo che ci toglieva qualcosa, visto che spesso il coreano ci metteva una pezza”. Del Genio ha dunque affibbiato alla fase difensiva non organizzata nel migliore dei modi i gol subiti dal Napoli contro il Milan. C’è bisogno di trovare delle soluzioni e migliorare questo aspetto, che nella sua totalità risulta fondamentale nel corso della stagione.