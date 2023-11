È stato un obiettivo del Napoli, c’è l’annuncio del dirigente: “Resta con noi”

Sono state chiare le parole del dirigente sportivo che ha bloccato un possibile trasferimento del giocatore già nella sessione di gennaio.

Il Napoli ha piazzato pochi colpi durante la finestra estiva del calciomercato. La tifoseria si aspettava di più dalla dirigenza di una squadra che solo qualche mese prima vinceva lo scudetto dominando su tutte le altre squadre. I partenopei invece, da campioni d’Italia, hanno messo a segno soltanto determinati acquisti tra cui Natan Cajuste, Lindstrom ed il riscatto del cartellino di Pierluigi Gollini. Tra i nuovi c’è chi subito ha fatto bene e sta dimostrando di poter indossare la maglia azzurra e c’è pure chi invece non ha avuto tante chances e sta faticando di più per adattarsi al calcio italiano.

Dopo un primo periodo in cui non era stato quasi mai chiamato in causa, Natan pare aver trovato finalmente continuità prendendosi la scena ed adattandosi al nostro campionato. Il compito di sostituire il coreano Kim non è affatto facile. La dirigenza crede nel difensore brasiliano che dovrà ancor di più conquistarsi la fiducia di tutti. Discorso diverso invece per il danese Jesper Lindstrom. L’esterno offensivo non ha avuto le chances sperate e per il momento appare ancora un oggetto misterioso. Complice delle difficoltà di Lindstrom è anche la grande stagione, svolta fin qui, da Matteo Politano che sta diventando partita dopo partita il leader della squadra.

Tolto dal mercato un obiettivo degli azzurri

Poco prima della sfida di Coppa Italia tra Udinese e Cagliari, ai microfoni di Mediaset ha parlato Federico Balzaretti, direttore dell’area tecnica dei friulani. L’ex calciatore della Roma e telecronista di DAZN ha spiegato di aver definitivamente tolto dal mercato Lazar Samardzic. Il talento dell’Udinese, per metà sloveno e per metà tedesco, durante l’estate era stato ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Samardzic aveva addirittura svolto le visite mediche con i nerazzurri, ma la trattativa è saltata per mancati accordi tra le parti.

Il centrocampista bianconero è poi ritornato all’Udinese, dove grazie alle sue giocate, sta provando a tenere a galla la difficile partenza stagionale della sua squadra. Balzaretti ha di fatto chiuso ogni possibilità ad una sua partenza per gennaio. Samardzic è stato un obiettivo anche del Napoli che avrebbe provato a prendere il giocatore in caso di addio di Zielinski che non ha ancora rinnovato il suo contratto. “Vogliamo tenere Lazar fino alla fine della stagione – spiega Balzaretti a Mediaset – per noi è un valore aggiunto e ha ancora bisogno di maturare. Vogliamo godercelo il più possibile e a fine anno tireremo le somme”.