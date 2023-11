“De Laurentiis è venuto a casa mia”: sorpresa speciale per un tifoso – FOTO

Pochi giorni dopo Napoli-Milan, un tifoso del Napoli ha ricevuto una sorpresa speciale. Il fortunato tifoso ha ricevuto la visita del presidente Aurelio De Laurentiis a casa sua.

Il Presidente del Napoli De Laurentiis nel corso del primo tempo di Napoli-Milan si è reso protagonista di un gesto che a sorpreso tutti. Difatti al termine del primo tempo De Laurentiis è sceso a sorpresa negli spogliatoi per spronare la squadra.

Stavolta è arrivata una nuova sorpresa di De Laurentiis, ma per un tifoso del Napoli.

De Laurentiis sorprende un tifoso presentandosi a casa

Aurelio De Laurentiis è da sempre molto discreto. Difficilmente il presidente del Napoli si lascia ad andare ad uscite pubbliche al di fuori di eventi organizzativi che riguardano il Napoli e non. Stavolta però il presidente azzurro ha stupito tutti, specialmente un tifoso del Napoli.

Difatti come postato sul profilo X dal tifoso del Napoli Genny Esposito, De Laurentiis l’avrebbe telefonato per prendere un caffè a casa sua. Ovviamente il fortunato tifoso ha accettato la proposta del presidente del Napoli, ospitandolo a casa sua per un caffè. Gesto particolare e insolito da parte di De Laurentiis, che però ha emozionato e sorpreso positivamente il tifoso del Napoli e non solo.