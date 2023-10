Messi, ottavo Pallone d’Oro nel segno di Maradona: il ricordo più bello

Messi vince l’ottavo Pallone d’Oro della sua trionfale carriera, la dedica a Maradona sul palco di Parigi commuove tutti gli appassionati

“E poi ringrazio Diego Maradona. Non c’è modo migliore di augurargli buon compleanno. Diego, ovunque tu sia, buon compleanno!”, questo il pensiero di Leo Messi per Diego Armando Maradona nel momento della proclamazione del suo ottavo Pallone d’Oro.

Messi ha dimostrato, durante la sua straordinaria carriera, di meritarsi quantomeno il titolo di erede del più grande di sempre. Il dibattito su chi sia il più forte della storia, specialmente dopo il successo in Qatar dell’Argentina di Leo e la conseguente vittoria dell’ottavo Pallone d’Oro, è più acceso che mai.

Pallone d’Oro, Messi vince e dedica il premio a Maradona

Tuttavia, Messi ha voluto dedicare quello che, con ogni probabilità, sarà l’ultimo Pallone d’Oro della sua carriera a Diego, nel giorno del suo compleanno. Non può essere un caso che Messi abbia vinto il premio individuale per eccellenza il giorno in cui Maradona avrebbe compiuto gli anni.

Perché Maradona è l’essenza del calcio nella sua purezza, che in Sud America ha trovato la sua naturale dimora. L’Argentina come patria dell’immenso talento. La stessa Albiceleste che Messi ha portato al successo mondiale, trascinando i suoi compagni, 36 anni dopo l’impresa di re Diego.

Quella di Messi, sul palco di Parigi, è una dedica sincera che viene dal profondo dell’animo. Perché Leo è pur sempre nato a Rosario, la Cuna de la Bandera (la Culla della Bandiera), e come per ogni argentino, anche se si chiama Lionel Messi, Maradona avrà sempre un posto speciale nel suo cuore.