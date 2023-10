Match delicato in campionato: l’allenatore opta per il turnover in coppa

Il match di campionato va affrontato con la miglior formazione possibile: l’allenatore ha così deciso di optare per il turnover nella gara di coppa.

Sono passati ormai due giorni da Napoli-Milan, ma la partita del Maradona di domenica sera fa ancora parlare. Il pareggio per 2-2 contro i rossoneri vale quasi come una vittoria per una frangia di tifosi, mentre per altri è stata un’occasione persa, soprattutto considerando il tiro parato da Maignan su Kvaratskhelia all’ultimo secondo del match.

Grazie alle reti di Matteo Politano e Giacomo Raspadori arrivate nella ripresa, il tecnico francese Rudi Garcia ha mantenuto salda la sua panchina, messa in forte discussione da chiunque nel corso dell’intervallo. La doppietta di Olivier Giroud ha fatto vedere i fantasmi all’ex allenatore della Roma, ma ora bisogna subito pensare al futuro e archiviare la sfida contro il Milan. Anche perché sabato il Napoli scende di nuovo in campo e lo fa in una partita molto delicata: il derby campano contro la Salernitana.

I granata stanno attraversando un periodo difficilissimo e il cambio allenatore non è sembrato dare la giusta scossa. La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha perso anche nell’ultima giornata (1-0 contro il Genoa) e, con la vittoria folle del Cagliari sul Frosinone, ora è ultima in classifica a quota 4 punti. Ancora a secco di vittorie in campionato, la Salernitana proverà a rialzarsi nel match di Coppa Italia di quest’oggi contro la Sampdoria di Andrea Pirlo.

Salernitana Sampdoria, Inzaghi si affida al turnover

La gara dei sedicesimi di Coppa Italia tra Salernitana e Sampdoria si giocherà allo stadio Arechi oggi pomeriggio alle ore 18. Una partita importante per entrambe le squadre per provare a dare una piccola svolta alla stagione. In palio ci sono gli ottavi di finale contro la Juventus. Nonostante l’importanza del match, Inzaghi non può non pensare anche al derby contro il Napoli in programma sabato.

Con una classifica così preoccupante, la priorità deve essere il campionato. Ecco perché il tecnico ex Milan opterà per il turnover, risparmiando giocatori importanti come Mazzocchi, Coulibaly, Candreva e Dia. Possibile chance dal primo minuto quindi per calciatori che hanno disputato meno minuti in questo inizio di stagione: pronti Bronn, Sambia, Bohinen, Botheim e Ikwuemesi. Nonostante il turnover, la tifoseria spera di poter assistere a una vittoria che manca dallo scorso 13 agosto, quando i granata vinsero per 1-0 contro la Ternana nel secondo turno di Coppa Italia grazie a una rete di Antonio Candreva.