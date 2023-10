L’ex terzino controcorrente: “Per fortuna il Napoli non ha vinto”

Dopo le due vittorie su Hellas Verona e Union Berlino, il Napoli ha ottenuto un pareggio contro il Milan domenica al Maradona.

Tre risultati utili consecutivi, ma ancora tante, troppe incertezze, questa è l’eredità di questo tris ravvicinato di gare divise tra Italia ed Europa per il Napoli di Rudi Garcia, in grado di riprendere il Milan nel secondo tempo di domenica scorsa.

Un secondo tempo d’alto livello, ma che non cancella i primi “mortificanti” quarantacinque minuti, in cui i campioni d’Italia in carica sono sembrati in balia di un Milan che veniva da due k.o di fila e che aveva palesato tutti i propri limiti e difficoltà.

L’ex azzurro: “Una vittoria con il Milan avrebbe fatto danni”

Con un pò di fortuna in più, come dichiarato dallo stesso Garcia nel post gara a DAZN, il Napoli avrebbe potuto addirittura vincere la gara in inferiorità numerica, non fosse stato per l’ottimo intervento di Maignan su Kvaratskhelia.

Posta piena che sarebbe stata quantomeno severa per i rossoneri e che forse, almeno secondo alcuni, tra cui l’ex Napoli Garics, avrebbe solamente mascherato i problemi evidenti dei partenopei.

L’ex terzino austriaco ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni critiche sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, in merito ai 90 minuti del Maradona:

“Meglio che il Napoli non abbia segnato il goal del 3 a 2 con Kvaratskhelia, la vittoria avrebbe solamente camuffato i problemi. La situazione non è buona, ho visto la gara in curva con degli amici e nessuno aveva la sensazione che potesse accadere qualcosa. Solamente un giocatore non c’è più, ma la squadra sembra sconnessa”.

Infine, Garics ha commentato l’avvincente duello tra Calabria e Kvaratskhelia, culminato con il bellissimo abbraccio tra i due: