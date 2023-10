Lancio di fumogeni con i tifosi del Milan: arriva la sanzione per il Napoli!

Oltre allo spettacolo in campo, Napoli – Milan è stata purtroppo anche scenario di “scontri” tra le tifoserie dei due team.

Come prevedibile, è arrivata la sazione del Giudice Sportivo per il Napoli a causa degli “scontri” di domenica scorsa tra supporters partenopei e milanisti.

Nello specifico, seppur non arrivando al contatto fisico, nel corso della prima frazione è avvenuto per qualche minuto un lancio continuo di fumogeni e petardi verso il settore ospiti, un fatto grave, tanto da arrivare a causare l’interruzione del match per oltre un minuto.

Il comunicato del Giudice Sportivo, l’ammenda al Napoli

Alla SSC Napoli è stata comminata una ammenda di 12 mila euro, motivata con tali argomentazioni:

“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Multa da 15 mila euro per il Milan invece, causata come per quella sopracitata dal lancio di oggetti, a cui è sono stati annessi i “soliti” cori beceri verso i napoletani. Di seguito il comunicato completo:

“Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Nessuna squalifica per il Maradona quindi, ipotesi che almeno nelle ultime ore sembrava aver concretamente preso piede.