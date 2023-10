Garcia esulta, novità da Castel Volturno: grande notizia per il Napoli

Il Napoli riprende la propria attività in vista della sfida contro la Salernitana, il team di Rudi Garcia è a lavoro al Konami Center.

Registrato il pari contro il Milan, il Napoli di Rudi Garcia ha ripreso questa mattina le proprie sedute d’allenamento presso il Konami Center di Castel Volturno.

Nel mirino la gara di sabato alle 15:00, quando all’Arechi di Salerno gli azzurri saranno ospitati dalla Salernitana di Pippo Inzaghi, voglioso di invertire il trend stagionale nella gara più attesa dalle parti di Salerno.

Una trasferta insidiosa per Kvaratskhelia e compagni, consapevoli di doversi esibire in uno degli stadi più caldi d’Italia, che quasi certamente registerà il tutto esaurito.

Il report, ottime notizie per Garcia

Attraverso i propri canali ufficiali, il club campione d’Italia ha reso noto il report ufficiale della seduta d’allenamento mattutina:

“Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Arechi per l’undicesima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 con una fase di attivazione a secco attraverso un circuito di paletti e ostacoli bassi. Successivamente il gruppo si è trasferito sul campo 2 dove ha svolto un lavoro di possesso palla”.

Ottime notizie per Rudi Garcia, che ha quasi recuperato un altro azzurro, che con ogni probabilità, dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida ai granata:

“Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Juan Jesus ha svolto quasi l’intera seduta col gruppo”.

Si tratta quindi del brasiliano, out dalla gara con il Braga antecedente alla seconda sosta stagionale, un rinforzo importante, soprattutto considerando l’espulsione occorsa a Natan contro il Milan e che avrebbe ridotto a due le scelte a disposizione dell’ex Al – Nassr.

Resta in ogni caso complicato il suo impiego dal primo minuto, anche se non da escludere totalmente. Favoriti quindi per formare la diga che dovrà respingere gli attachi verso la porta difesa da Alex Meret, Amir Rrahmani e Leo Ostigard.

Il kosovaro, reduce dalla prestazione “horror” su Giroud, sarà sicuramente voglioso di rifarsi e tornare al rendimento registrato nelle ultime due stagioni, il norvegese, invece, spera di confermare i passi in avanti compiuti in questi primi due mesi di campionato, ribaditi nell’ottimo ingresso di domenica scorsa, quando insieme ai neoentrati, ha contribuito alla doppia rimonta sul Milan di Pioli.