Del Genio attacca Garcia: “Non ha nessun senso”, poi tira in ballo la società

Del Genio apre il dibattito sulle scelte di Garcia dopo la Napoli-Milan. Il giornalista ha tirato poi in ballo anche la dirigenza del club

Il Napoli ha agguantato un pareggio nella seconda frazione di gioco con il Milan che, visto l’andazzo del primo tempo, può essere quasi considerato un successo. Per riprenderla sono servite due giocate dei singoli: la prima di Politano, che continua a regalare spettacolo dall’inizio di questa stagione, la seconda una punizione perfetta di Raspadori, sulla quale nulla ha potuto Maignan. Alla fine, seppur in 10 uomini per l’espulsione di Natan, gli azzurri potevano addirittura portare a casa i tre punti, ma il portiere francese ha sbarrato la porta del Milan a Kvarstkhelia.

A far discutere al termine della gara sono stati i cambi di Rudi Garcia. Uno in particolare, quello nel quale Politano ha lasciato il campo per far posto a Zanoli. Il giovane esterno italiano, che la scorsa stagione ha fatto molto bene in prestito alla Sampdoria, non è propriamente un esterno d’attacco. Dunque, implicitamente, Garcia ha mandato ai suoi il messaggio di difendere il risultato o almeno è così che in tanti hanno interpretato questa mossa. C’è da dire però che, grazie all’espulsione di Natan, il cambio si è rivelato azzeccato, con Zanoli che ha preso il posto di Di Lorenzo, scalato centrale di difesa di fianco ad Ostigard.

Cambio Zanoli-Politano, Del Genio non ci sta: “Non ha senso”

In conferenza stampa, ai giornalisti che hanno chiesto spiegazioni sulla sostituzione Zanoli-Politano di cui tanto si è discusso, Garcia ha risposto con una battuta, affermando (ironicamente) di aver previsto l’espulsione di Natan. Questa risposta non è affatto piaciuta a Paolo Del Genio, che ha commentato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione di 442, l’accaduto.

“Zanoli e non Lindstrom? Bisogna rispondere alle domande altrimenti sono inutili queste conferenze stampa. Garcia può fare pure la battutina, ma poi deve rispondere e la società deve magari ricordarglielo dopo di rispondere”, spiega Del Genio in diretta, che quantomeno avrebbe voluto una risposta sensata dal tecnico francese.

“E poi – ha aggiunto- rispondere eviterebbe magari le nostre discussioni perché lui poteva spiegarci perché era meglio quella mossa e non l’altra”. Una richiesta di maggiore chiarezza quella del noto giornalista partenopeo, sia all’allenatore che alla società, che di certo sarebbe servita perlomeno a placare la pioggia di polemiche che si è scatenata nei giorni successivi.