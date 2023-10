Trasferta vietata ai tifosi napoletani, ora è ufficiale: c’è il comunicato del club

Sabato alle 15:00 si disputerà il tanto atteso Derby campano tra Salernitana e Napoli. Arriva il comunicato ufficiale della Salernitana sul settore ospiti dell’Arechi.

Da diverse settimane uno degli argomenti caldi in tutta la campania è sicuramente il Derby tra Salernitana e Napoli. Si è molto discusso delle modalità d’accesso allo stadio stabilite per quanto riguarda i tifosi del Napoli.

Con un comunicato ufficiale rilasciato poco fa, la Salernitana ha ufficializzato la decisione presa per quanto riguarda il settore ospiti.

Salernitana-Napoli: partita la prevendita per il settore ospiti

Sale l’attesa per il Derby campano tra Salernitana e Napoli, che si disputerà sabato alle ore 15:00 allo stadio Arechi di Salerno. Match delicato per entrambe le squadre, ma che riserverà sicuramente tante sorprese e colpi di scena essendo un Derby molto acceso. Ovviamente l’auspicio principale è che venga mantenuto l’ordine pubblico e che non si verifichino episodi di violenza.

Proprio per evitare qualsiasi episodio e ridurre i rischi al minimo possibile, si è optato per vietare la trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Dunque potranno accedere all’Arechi solamente i tifosi del Napoli residenti in un’altra regione italiana o nazione.

La conferma ufficiale della decisione presa è arrivata nel comunicato rilasciato dalla Salernitana in merito alla prevendita per il settore ospiti:“L’U.S. Salernitana 1919 informa che dalle ore 14:00 di domani, martedì 31 ottobre, saranno in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti per la gara Salernitana – Napoli. E’ possibile acquistare i tagliandi d’accesso per la Curva Nord esclusivamente online su Ticketone.it al costo di € 45,00. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 3 novembre ed è consentita esclusivamente ai residenti fuori dalla Regione Campania, purché sottoscrittori della fidelity del Napoli”.

Si è deciso dunque di agire con il buonsenso e la massima cautela, vietando la trasferta per i supporters azzurri residenti in Campania. Questa decisione probabilmente è scaturita anche dopo quanto avvenuto nei mesi passati, quando i tifosi del Napoli si sono scontrati con altre tifoserie. Inoltre nel corso degli ultimi mesi sono stati numerosi gli scontri verbali tra tifosi della Salernitana e del Napoli, che avrebbero potuto dare vita a scontri qualora la trasferta fosse stata aperta regolarmente. Dunque sabato all’Arechi assisteranno al Derby campano Salernitana-Napoli solamente i supporters del Napoli che non hanno residenza in Campania. Purtroppo la decisione ha lasciato diversi malumori tra diversi tifosi del Napoli, ma si è optato di non correre rischi che avrebbero potuto causare non pochi problemi a ridosso e dopo il match.