Svelata in anteprima la classifica del pallone d'Oro: risultato storico per il Napoli

Questa sera a Parigi sarà assegnato il Pallone d’Oro, che ormai pare destinato a Messi. A poche ore dalla cerimonia ufficiale è stata anticipata la classifica finale.

Siamo giunti ad uno degli eventi più attesi dell’anno per quanto riguarda il mondo del calcio, ossia la cerimonia del Pallone d’Oro. In lizza anche gli azzurri Osimhen e Kvaratskhelia e l’ex Kim.

Goal.com ha svelato in anteprima la classifica finale del Pallone d’Oro a poche ore dalla cerimonia ufficiale.

Pallone d’Oro: ecco la classifica finale in anteprima

Fin dal termine della stagione 2022/2023 è iniziato il dibattito su chi dovesse ricevere il Pallone d’Oro. Da tempo è annunciata una corsa a due tra Messi ed Haaland. L’argentino ha conquistato il Mondiale con l’Argentina in Qatar, vincendo così praticamente tutto in carriera. L’attaccante norvegese invece si è reso protagonista di una stagione monstre con il City, in cui ha sgretolato ogni record di reti e conquistato il triplete.

Nei candidati per il Pallone d’Oro figurano anche Osimhen e Kvaratskhelia, e l’ormai ex Napoli Kim. I tre giocatori sono stati i protagonisti della cavalcata che ha riportato il Napoli alla conquista dello scudetto dopo 33 lunghi anni. A distanza di circa cinque ore dalla cerimonia ufficiale del Pallone d’Oro, Goal.com ha svelato in anteprima la classifica finale. Secondo la nota testata giornalistica, il vincitore del premio sarà Lionel Messi, con il podio completato da Haaland e Mbappé.

Ottava posizione per Victor Osimhen, che diventa il primo giocatore nella storia del Napoli a terminare nella top 10 di questa speciale classifica. Per Kvaratskhelia “solo” un quattordicesimo posto, che gli permette di entrare insieme al nigeriano nella storia del Napoli. Difatti prima dei due fuoriclasse del Napoli, gli unici due ad entrare nella top 20 furono Cavani e Higuain, che si fermarono proprio alla ventesima posizione.

Di seguito la top 20 del Pallone d’Oro anticipata da Goal.com: