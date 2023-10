Napoli-Union Berlino, iniziata la vendita libera: disponibilità settore per settore

Tra poco più di una settimana il Napoli sfiderà nuovamente l’Union Berlino, ma stavolta al Maradona. Tutte le informazioni sulle disponibilità dei biglietti rimasti per il match.

Dopo il pareggio ottenuto ieri contro il Milan in rimonta, il Napoli si è subito proiettato verso il Derby campano contro la Salernitana. Dopo la sfida contro i granata – in programma sabato – gli azzurri sfideranno nuovamente l’Union Berlino.

Tutte le informazioni sui biglietti disponibili nel giorno d’inizio della fase di vendita libera per il match contro i tedeschi.

Napoli-Union Berlino: la situazione sui biglietti rimanenti

Il rientro dopo una sosta piuttosto complicata è stato tutto sommato buono per il Napoli. Nelle ultime tre gare tra Serie A e Champions League, gli uomini di Rudi Garcia hanno raccolto due vittorie ed un pareggio. L’obiettivo è proseguire su questa lunghezza d’onda per quanto riguarda i risultati, con l’auspicio di trovare un gioco ed una solidità più incisivi e costanti.

Adesso per gli azzurri ci sarà l’attesissimo Derby contro la Salernitana, che precederà la sfida di Champions League contro l’Union Berlino. Alle ore 12:00 è scattata ufficialmente la fase di vendita libera dei biglietti per il match contro i tedeschi. L’occasione è ghiotta per diversi tifosi azzurri, visto che sono disponibili ancora diversi biglietti.

Al momento gli unici due settori esauriti sono la Curva A e B negli anelli superiori. I tifosi del Napoli potranno acquistare un biglietto per tutti i restanti settori dello stadio. Come si può notare su TicketOne, il sito di vendita dei biglietti per il match, le disponibilità sono differenti in base al settore scelto. I settori Curva A e B negli anelli inferiori e la Tribuna Nisida al momento hanno ancora una disponibilità media di biglietti. Discorso differente per i settori Distinti negli anelli superiori ed inferiori e nella Tribuna Posillipo, in cui i biglietti hanno una disponibilità bassa. Il match in programma l’8 novembre alle 18:45 al Maradona potrebbe presto raggiungere il sold out con la fase di vendita libera.