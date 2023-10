Napoli-Milan, occhio alla sanzione: cosa si rischia dopo il lancio dei fumogeni

Durante Napoli-Milan, nel corso del primo tempo c’è stato un lancio di petardi e fumogeni tra i supporters rossoneri e napoletani. In arrivo sanzioni pesanti per i club.

Ieri sera al Maradona si è disputato un match molto entusiasmante e scoppiettante, con le due squadre che non si sono risparmiate. A macchiare però la serata è stato il lancio di petardi e fumogeni tra i tifosi delle due squadre.

Questi gesti osceni compiuti dai tifosi potrebbero costare caro ai due club, che rischiano sanzioni pesanti.

Lancio di fumogeni e petardi in Napoli-Milan: le possibili sanzioni

Il match tra Napoli e Milan andato in scena ieri sera al Maradona ha regalato una vera e propria altalena di emozioni alle due tifoserie. Alla fine la partita si è conclusa in parità, che forse è il risultato giusto per quanto visto in campo. Purtroppo però non si può dire di aver assistito ad uno spettacolo anche sugli spalti.

Nel corso della prima frazione di gioco – precisamente dopo lo 0-2 di Giroud – i tifosi del Milan hanno lanciato dei petardi nel settore dei tifosi nerazzurri, che hanno replicato lanciando dei fumogeni. Questi gesti hanno portato alla sospensione del match da parte dell’arbitro Orsato. Ovviamente l’accaduto è stato annotato dagli ispettori della FIGC. Come riporta Il Mattino, adesso il referto passerà nelle mani del Giudice Sportivo che deciderà una sanzione per i due club.

I due club rischiano seriamente di ricevere la squalifica del campo a causa di questo episodio verificatosi nel match di ieri, come annunciato dallo speaker dello stadio. Dunque non resta che attendere e capire se i campi delle due squadre saranno squalificati per i prossimi match.