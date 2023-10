Messi vince il Pallone d’Oro: il ricordo per Maradona è da brividi

Messi vince l’ottavo Pallone d’Oro della sua gloriosa carriera: omaggio per Maradona da brividi durante la premiazione sul palco



Si è appena conclusa la premiazione del Pallone d’Oro per la stagione 2023. Alla fine nessuna sorpresa: a portarselo a casa è Leo Messi. La Pulce, strafavorito grazie alla vittoria del Mondiale con l’Argentina ha vinto la concorrenza di Haaland e Mbappé ed ha staccato di due lunghezze l’eterno rivale Cristiano Ronaldo, ancora fermo a sei affermazioni personali. A premiarlo David Beckham, suo attuale presidente all’Inter Miami, club dove probabilmente chiuderà la sua trionfale carriera.

Messi ricorda Maradona nel giorno del suo compleanno: messaggio da brividi

Oltre ai consueti ringraziamenti alla famiglia, ai compagni di Nazionale e al resto delle persone a lui vicine, Messi ha ricordato anche Diego Armando Maradona. Nel giorno del suo compleanno, Messi ha speso parole commoventi per la leggenda argentina. I due accomunati dalla nazionalità sono dalla maggioranza dei tifosi i due giocatori più forti della storia del calcio.

“Vorrei fare un’ultima menzione a Diego, nel giorno del suo compleanno, questo è il luogo migliore per ricordarlo”, queste le sue parole sul palco, nel momento della premiazione per la sua ottava affermazione personale in carriera.