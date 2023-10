Kvaratskhelia, siparietto alla cerimonia del Pallone d’Oro: c’entra il suo nome! (VIDEO)

Kvaratskhelia protagonista nel backstage della premiazione del Pallone d’Oro: siparietto esilarante con un personaggio amatissimo del web

Kvaratskhelia ed Osimhen, grazie alla straordinaria passata stagione con il Napoli, sono finiti nella classifica dei migliori 30 giocatori candidati al Pallone d’Oro. Mentre Osimhen non ha presenziato alla cerimonia di premiazione a Parigi, l’esterno georgiano si è mostrato dinanzi alle telecamere con sua moglie e poi è salito sul palco assieme a Bernardo Silva. Alla fine l’ex Dinamo Batumi ha raggiunto la quattordicesima posizione. Osimhen invece ha conquistato la top ten, raggiungendo l’ottava posizione. Si tratta di un risultato storico per il Napoli, che non aveva mai piazzato nessun giocatore oltre la ventesima posizione in questa speciale classifica.

Kvaratskhelia, esilarante scena con la star del web

In queste ore sono tanti i video delle importanti personalità del mondo del calcio presenti al gala di Parigi. In uno di questi il protagonista è Khvicha Kvaratskhelia.

Assieme a lui IShowSpeed, noto youtuber che conta ben 21,3 milioni di iscritti su YouTube. La star del web, seguitissimo dai giovanissimi, ha scherzato con il giocatore del Napoli sulla pronuncia del suo nome. Di seguito l’esilarante scena: