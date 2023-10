Pioli teme Kvaratskhelia: non vuole dargli spazio, ecco come

Non solo Garcia, anche Pioli corre ai ripari. La tattica del mister rossonero per arginare Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli-Milan, oltre che una super sfida di campionato tra due delle squadre nonché tifoserie più iconiche d’Italia, sarà senz’altro un nuovo palcoscenico per ammirare il duello tra Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao. Quelle che a tutti gli effetti sono le due ali sinistre più forti del campionato, sono infatti pronte al confronto, tattiche avversarie permettendo. Dopo le già analizzate idee di Garcia inerenti al portoghese, ecco infatti arrivare lo stratagemma ideato da Pioli per arginare il georgiano.

Milan vs Kvaratskhelia, l’idea di Pioli

Il Milan di mister Pioli è senz’altro una delle poche squadre a potersi vantare di aver arginato la furia di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante azzurro, infatti, su 4 confronti giocati con i rossoneri nei ha patiti ben 3, chiuso da Calabria, Kjaer e Krunic ed autore di un rigore sbagliato nel corso del quarto di finale di ritorno della scorsa Champions League. La musica sembrerebbe però essere cambiata e, con un settantasette in tale stato di forma, Pioli ha necessariamente dovuto modificare le proprie tattiche.

Secondo l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport infatti, quest’anno toccherà a Kalulu e Musah fungere da “blocca-Kvara“, dato che i due rappresentano i membri con più gamba della rosa rossonera. Non è ancora noto se il francese adopererà sul caso in posizione di difensore centrale o di terzino destro, ma è invece sicuro che anche quest’anno, all’occorrenza, la marcatura su Kvaratskhelia verrà triplicata grazie alla copertura extra di Rade Krunic. Cresce dunque la curiosità in vista del match anche su tale aspetto, con i tifosi vogliosi di scoprire se il georgiano riuscirà quest’anno ad eludere la marcatura avversaria.