Gabbia anti Leao: il piano di Garcia contro il Milan

Nel giorno di Napoli-Milan, arrivano le prime indiscrezioni circa le tattiche di Rudi Garcia. Neanche a dirlo, spunta la gabbia anti-Leao.

Mancano ormai pochissime ore ad un Napoli-Milan delicatissimo ed atteso all’interno di un Maradona sold-out. La sfida di Fuorigrotta si prepara infatti ad infiammare i cuori dei tanti tifosi partenopei bramosi di vendetta in vista dello scorso anno, con i rossoneri invece pronti a mostrare nuovamente la propria supremazia. Ad una manciata di ore dal calcio d’inizio ufficiale, spuntano quindi anche le prime tattiche ideate da Garcia.

Pericolo Leao, l’idea di Garcia

Durante il corso della propria conferenza stampa pre-match, Garcia ha dichiarato che gli azzurri sono pronti a difendersi dagli assalti dell’intero Milan, e quindi non solo da quelli di Leao. Eppure, l’ormai consolidata forza del portoghese, con annesso ricordo della doppietta dello scorso anno, hanno spinto il mister francese a creare una vera e propria gabbia attorno al fuoriclasse del Milan.

Gabbia che ricorda e non poco lo schema adoperato proprio dai rossoneri per arginare Kvaratskhelia la scorsa stagione, e che ci viene narrata dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano rosa infatti, tale stratagemma prevede l’impiego di un Di Lorenzo più basso a marcare il portoghese e a renderlo impossibilitato nel ripartire, con l’aiuto di Cajuste pronto a raddoppiare. Quindi, per evitare che Leao prenda campo negli ultimi 20 metri, dopo un lancio dalle retrovie, Lobotka e Rrahmani sono pronti a ruotare per fungere da terzo uomo in copertura.