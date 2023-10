Napoli-Milan, tensione al Maradona tra i tifosi: cosa è successo

Il match tra Napoli e Milan è cominciato, ma è stato subito sospeso dall’arbitro Orsato.

Il big match della decima giornata di Campionato è cominciato pochi minuti fa: Napoli e Milan sono scese in campo al Maradona, alle ore 20:45, con l’arbitro Orsato che ha dato il fischio d’inizio. Entrambe le squadre sono a caccia dei tre punti: i partenopei per dare continuità al proprio Campionato, i rossoneri per riscattare la sconfitta subita contro la Juventus.

Napoli-Milan, scontri sugli spalti

Il Milan parte subito forte e trova il doppio vantaggio nei primi 30 minuti del match, grazie ad una doppietta di Oliver Giroud. Il Napoli fatica a prendere campo, a fare possesso palla e subisce l’avanzata dei rossoneri, rendendosi poco pericoloso davanti Maignan.

Oltre al doppio vantaggio del Milan, nei minuti iniziali del big match c’è un altro episodio da segnalare: sugli spalti, infatti, tra le due tifoserie ci sono stati degli scontri che hanno portato l’arbitro Orsato a sospendere per qualche minuto la partita.

Al confine tra la Curva Sud del Milan e i tifosi del Napoli sono nati i primi scontri: tra le due tifoserie c’è stato un lancio reciproco di petardi e fumogeni, mettendo a serio rischio le persone presenti a seguire la partita. Orsato ha sospeso qualche minuto il match, con lo spicker che ha richiamato l’attenzione dei tifosi, sollecitando la calma.