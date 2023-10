Forfait dell’ultimo minuto nel Milan: affaticamento muscolare, non ci sarà stasera

Altra tegola in casa Milan. Si aggiunge infatti una quarta assenza alla rosa di Pioli, appena colpita da un nuovo infortunio.

Non accennano a placarsi i problemi inerenti i muscoli dei calciatori del Milan. Ad appena due mesi dall’inizio della stagione infatti, sono circa 15 gli infortuni di questo tipo capitati ai rossoneri, che proprio a causa di ciò hanno perso parecchi protagonisti nelle sfide precedenti. Dopo il recupero di Jovic ed Okafor, guariti e regolarmente in panchina questa sera contro il Napoli, ecco arrivare una nuova tegola per Pioli.

Napoli-Milan, Pioli perde un’altra pedina

Continuano quindi i problemi in casa Milan, cui già 3 assenze erano previste per il match del Maradona. Gli infortunati Loftus-Cheek e Chukwueze avrebbero infatti dovuto assistere al match dalla tribuna solo assieme a Malick Thiaw, squalificato in seguito ad un cartellino rosso rimediato contro la Juventus. Al trio si è però da poco aggiunto un quarto membro, in grado di peggiorare ulteriormente la situazione rossonera.

Simon Kjaer, autore di due prestazioni al limite della perfezione contro il Napoli lo scorso anno, ha infatti accusato un affaticamento muscolare, che lo porterà dunque ad alzare bandiera bianca per il match di Fuorigrotta. A riportarlo, la Gazzetta dello Sport, cui notizia delude i tifosi rossoneri. Il comparto centrali a disposizione di Pioli presenta infatti ora i soli Kalulu e Tomori, con l’incognita Pellegrino alle loro spalle.