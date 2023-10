Osimhen, brutta notizia per il Napoli: c’entra l’infortunio

Ci vorrà ancora tempo per vedere Victor Osimhen in campo: il nigeriano, è alle prese con l’infortunio muscolare accusato con la Nigeria.

Il Napoli non accelera i tempi: ci vorrà ancora tempo per rivedere Victor Osimhen in campo con la maglia del Napoli a seguito dell’ennesimo infortunio muscolare accusato in Nazionale.

Il nigeriano dovrebbe star fuori per tutto l’arco riguardante il blocco di partite pre sosta, rientrando proprio per il terzo tour de force stagionale, che vedrà il team di Rudi Garcia impegnato in una serie di scontri diretti ravvicinati con le grandi di Serie A.

Osimhen: recupero lontano, novità anche su Juan Jesus

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, Osimhen dovrebbe averne ancora per qualche settimana, nonostante ciò, presso il Konami Center di Castel Volturno sarebbero arrivati aggiornamenti positivi riguardanti una altro recupero.

Si tratta di Juan Jesus, leader dello spogliatoio azzurro, out dalla sfida contro il Bologna. Il brasiliano, che pareva già prossimo al rientro con l’Hellas, potrebbe ritornare a disposizione già con la Salernitana. Difficile, ma non impossibile, vederlo tra i convocati con il Milan invece.

Un rientro importante, che permetterebbe a Garcia di poter contare du quattro centrali di ruolo a seguito di un mese vissuto in “ristrettezza”, nonostante le risposte positive di Natan e Ostigard.