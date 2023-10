“La Juve come il Napoli dell’anno scorso”, paragone da non credere a Sky

Confronto tra le due squadre in diretta a Sky, le dichiarazioni in diretta del giornalista fanno infuriare i tifosi del Napoli: le parole

La Juventus di Massimiliano Allegri questa sera sarà in campo, all’Allianz Stadium, per affrontare il Verona. Con una vittoria i bianconeri potrebbero momentaneamente portarsi in testa alla classifica, superando Inter e Milan, che invece dovranno giocare domani contro Roma e Napoli. Viste le prossime sfide delle due milanesi si tratta di un’occasione importante per la squadra di Massimiliano Allegri per rosicchiare punti alle altre contendenti al titolo. Infatti, a differenza dello scorso anno nel quale i bianconeri sono stati al centro delle risapute vicende giudiziarie legate alle plusvalenze fittizie, quest’anno, senza coppe, la Juventus è da considerare tra le candidate alla vittoria dello scudetto.

Inoltre, dal punto di vista tattico, la Juventus di quest’anno è sembrata più propensa ad offendere rispetto alle precedenti squadre di Allegri. Non a caso Vlahovic ha siglato 4 gol in 8 partite (un gol ogni due partite di media) e anche Chiesa, come il serbo, è già a quote 4 marcature. Una buona quota di reti, più della metà, proviene dunque dalla coppia d’attacco Vlahovic-Chiesa. Il talento dei due calciatori non è mai stato messo in discussione, ma quest’anno potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione.

Il paragone che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli: le dichiarazioni in diretta su Sky

“Il parco attaccanti della Juventus è tra i più forti della Serie A”, questa la dichiarazione di Paolo Condò a Sky Sports. Tuttavia, a far discutere è la frase successiva pronunciata dal noto giornalista italiano, nella quale ha confrontato l’attuale attacco della Juve con quello del Napoli campione d’Italia. “L’attacco della Juve se la gioca con quello dell’Inter e del Napoli dell’anno scorso. Semmai ai bianconeri, rispetto a queste altre due squadre, manca qualità a centrocampo”, le sue parole.

Il Napoli, miglior attacco della scorsa stagione sotto la gestione di Luciano Spalletti, ha messo a referto 77 reti in totale. Di queste, 26 sono state segnate da Victor Osimhen, che poi è stato premiato come miglior attaccante della Serie A, nonché capocannoniere della scorsa stagione, e 12 da Kvaratskhelia, suo partner d’attacco. In totale 38 delle 77 reti sono arrivate dal duo d’attacco, per non parlare del contributo enorme di giocatori come Politano (3 reti), Lozano (3 reti) e Elmas (6 reti). Un paragone, quello di Condò, sicuramente ambizioso, che fa tanto discutere i tifosi.