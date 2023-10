Dal Napoli alla Juventus, arrivano conferme: “Ha l’accordo con Giuntoli”

L’ipotesi addio al Napoli delle ultime ore è stata da poco confermata. Nuovo sgarbo nei confronti di Aurelio De Laurentiis.

La mattinata in casa Napoli, oltre che dall’attesa in vista della sfida con il Milan, è stata caratterizzata da pesanti news circa l’addio di tre importanti dirigenti. Tuttosport e l’esperto di mercato Nico Schira hanno infatti narrato stamane di un possibile interesse targato Juventus per Micheli, Mantovani e Pompilio, con Giuntoli pronto a ricotruire il vecchio core in bianconero. In merito a ciò, ecco arrivare la conferma inerente ad uno dei nomi sopracitati.

“Andrà alla Juventus”, Pedullà conferma lo scenario

La conferma sulle news sopracitate è arrivata quest’oggi da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato per Sportitalia. In particolare, quest’ultimo ha dato ragione al proprio collega Schira, etichettando come vere le indiscrezioni circa il passaggio di Pompilio alla Juventus.

“Pompilio andrà alla Juventus a fine anno. Non è accaduto quest’estate a causa dell’ulteriore anno di contratto con il Napoli“, quanto detto da Pedullà. Quest’ultimo ha inoltre evidenziato questa scelta da parte della Juventus come non inerente all’addio di Tognazzi in direzione Granada. “Pompilio avrebbe ritrovato Giuntoli a prescindere. Questa mossa da parte della Juventus non è correlata alla partenza di Tognazzi“, la conclusione del giornalista.