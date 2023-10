“Come sta Anguissa?” Le parole di Garcia in vista di Napoli-Milan

Giungono novità in merito alle condizioni di Frank Zambo Anguissa. A rivelarle, Rudi Garcia in conferenza stampa pre Napoli-Milan.

Napoli-Milan è ormai alle porte ed è quindi doveroso regalare ai tifosi un ultimo focus sugli infortunati in casa azzurra. I partenopei scenderanno infatti in campo contro i rossoneri privi del bomber Osimhen, alle prese con l’ormai famosa lesione al tendine del ginocchio destro. Mancherà quindi dalla sfida anche Juan Jesus, ancora schiavo dei problemi muscolare rimediati ad inizio ottobre, mentre giungono novità in merito a Frank Zambo Anguissa. Dopo le ottime news arrivate nella giornata di ieri, ecco le confere di Rudi Garcia in conferenza stampa.

Napoli-Milan, la situazione Anguissa spiegata da Garcia

Dopo l’infortunio muscolare rimediato contro la Fiorentina, e le due sfide di stop forzato contro Verona ed Union Berlin, Anguissa sembrerebbe pronto a rientrare in campo. Il camerunense ha infatti svolto ieri l’intera seduta d’allenamento in gruppo, lasciando ottime speranze ai propri tifosi. Una situazione positiva quanto però delicata, come spiegato da Garcia in conferenza stampa:

“Cajuste ha giocato male a Berlino? Si, ma a Verona è stato il migliore in campo. Se un giocatore sbaglia un pezzo di partita non vuol dire che perde la mia fiducia. Ha fatto bene anche Elmas a Berlino. Lo dico perché Anguissa non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, quindi se inizia dovrà uscire o al massimo potrà entrare a partita in corso. Dunque dovremmo valutare anche eventuali soluzioni in quel ruolo”.

Parole di facile interpretazione, e che mettono in luce anche un’indiscrezione ormai da giorni sulla bocca di tutti. In quel ruolo infatti, occhi puntati anche su Elmas oltre che a Cajuste, che potrebbe sostituire Anguissa in caso quest’ultimo venga schierato titolare o addirittura partire dal primo minuto.